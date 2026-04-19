Más de 30 mil personas asistieron a la Feria de la Piña en La Chorrera

El evento ofreció recorridos, gastronomía y una amplia variedad de productos derivados de la fruta, impulsando la comercialización de emprendedores y productores.

La Chorrera, Panamá Oeste./Más de 30 mil personas participaron en la XVII Feria de la Piña, realizada este fin de semana en el distrito de La Chorrera, superando las expectativas de sus organizadores y dejando ventas positivas para productores y emprendedores.

Desde tempranas horas, los asistentes llegaron para disfrutar de una experiencia que combinó naturaleza, gastronomía y turismo interno, con recorridos por los cultivos donde conocieron el proceso de siembra y producción de esta fruta.

Uno de los principales atractivos fue el tour de la piña, donde los visitantes recorrieron los sembradíos a bordo de carretones impulsados por tractores.

“Excelente, muy buena. Tienen de todo; invito a que vengan. No soy de aquí, vengo de Vacamonte y me encanta”, expresó Marco Brito, uno de los asistentes.

Durante la jornada, también los visitantes degustaron batidos, cócteles, postres y una variedad de productos elaborados a base de piña, siendo los más buscados la fruta fresca, los cócteles y los picantes artesanales.

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Los expositores destacaron que las ventas fueron positivas, ofreciendo desde alimentos y bebidas hasta productos derivados como salsas, plantas y artículos con esencia de piña.

“Estamos ofreciendo amapola, piña colada, piña loca y el más buscado, el picante de piña”, comentó la expositora, Nellys Madrid.

Por su parte, otros emprendedores apostaron por la innovación en bebidas. “Hemos innovado con caipiriñas y piñas borrachas, combinando sabores con la piña como ingrediente base”, indicó Kimberly Rudas.

Según los organizadores, la feria superó las expectativas en asistencia, con una gran participación de familias.

“Agradecemos al público por la confianza. Hemos tenido una gran cantidad de asistentes y hemos superado las expectativas, resaltando el valor de la piña y de sus productores”, señaló Osvaldo Domínguez, organizador del evento.

Durante la actividad también hubo presentaciones folclóricas, paseos en animales y exhibiciones de ganado, esta iniciativa busca promover la cultura y el turismo interno.

Con información de Yiniva Caballero.