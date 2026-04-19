Marcha por la ciencia cumple 10 años con llamado a decisiones basadas en evidencia

El lema de este año pone el foco en la ciencia como motor sostenible del país, un mensaje dirigido tanto a las autoridades como a la ciudadanía sobre la necesidad de fundamentar las decisiones en evidencia científica.

Panamá/Diez años después de su primera edición, la Marcha por la Ciencia en Panamá vuelve a reunir voces que buscan posicionar el conocimiento científico como eje central en la toma de decisiones del país.

La iniciativa, que surgió para resaltar el papel de la ciencia en la vida cotidiana, llega a una década marcada por el crecimiento en investigación y desarrollo, pero también por el desafío de traducir ese avance en políticas públicas concretas.

Para Arturo Rebollón, la importancia de este movimiento trasciende los espacios académicos. “La ciencia va mucho más allá de los laboratorios y los institutos; la ciencia ayuda a mejorar la calidad de las vidas”, expresó, al destacar su impacto directo en la sociedad.

El lema de este año pone el foco en la ciencia como motor sostenible del país, un mensaje dirigido tanto a las autoridades como a la ciudadanía sobre la necesidad de fundamentar las decisiones en evidencia científica.

En esa línea, la neurocientífica Gabrielle Britton insistió en el papel estratégico del conocimiento en el desarrollo nacional. “La ciencia es fundamental para el desarrollo sostenible de cualquier país, económico y social”, afirmó. También destacó que, en un contexto de crecimiento, las decisiones deben responder a criterios técnicos. “Cómo vamos a tomar las decisiones, las tenemos que tomar en base a la evidencia”, añadió, al referirse a áreas como educación y salud.

El llamado también se extiende a la forma en que se construyen las normas. Ivonne Torres cuestionó prácticas alejadas del conocimiento científico. “No podemos estar aprobando leyes o decretos ejecutivos porque la luna cambió de fase, sino que las decisiones tienen que ser tomadas en base a evidencias”, manifestó.

Desde la organización, se insiste en que este es un momento clave para que los tomadores de decisiones actúen con responsabilidad. Rebollón lo planteó como un punto de inflexión. “Estamos en un ultimátum cívico-científico donde hay que destacar eso e impacta la vida de las personas”, indicó.

Más allá del presente, el movimiento también mira hacia el futuro. Britton destacó la necesidad de formar nuevas generaciones de científicos. “Inspirar a la siguiente generación y formar el relevo generacional es una de las tareas que tenemos como científicos”, sostuvo. También resaltó que existen oportunidades en instituciones como la Senacyt, centros de investigación, universidades y el sector privado.

Especialistas coinciden en que los jóvenes tendrán un rol clave en ampliar la base de investigadores y en generar mayor evidencia científica que permita enfrentar los retos del país.

La jornada incluyó espacios informativos e interactivos para toda la familia, además de áreas de vacunación, en un ambiente que buscó acercar la ciencia a la ciudadanía y reforzar su valor en la vida diaria.

Con información de Jorge Quirós.