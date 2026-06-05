Ciudadanos rechazan posible demolición de histórica estación del Ferrocarril de Panamá en Balboa

Panamá/La posible demolición de una de las antiguas estaciones del Ferrocarril de Panamá, ubicada en Balboa, dentro de las áreas revertidas del Canal, mantiene en alerta a residentes y especialistas que consideran que la estructura forma parte de la memoria histórica y del paisaje urbano de la zona.

La preocupación surge ante la posibilidad de que el inmueble, inaugurado aproximadamente en 1915, sea removido para dar paso a trabajos relacionados con la construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá.

Ciudadanos señalaron que esperan sostener reuniones con representantes del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y del Ministerio de Cultura para exponer la importancia de conservar la estructura. Según explican, los planos originales contemplaban este espacio para el desarrollo de un museo dedicado a la historia del Ferrocarril de Panamá.

El urbanista Álvaro Uribe advirtió que la estación representa mucho más que una antigua infraestructura ferroviaria.

Escuche, estos son los camiones que van al puerto que no tienen vía por donde pasar y que se han ido metiendo donde sea. Entonces la estación debe ser patrimonio histórico por eso mismo, porque es parte de nuestra historia, de lo que ha pasado aquí, de la recuperación del área revertida, del funcionamiento del sistema y del paisaje que es tan importante dentro de estas áreas. Quiere ser demolida ahora cuando en los planos originales aparecía al menos definida como un museo del ferrocarril”, manifestó.

Los residentes también sostienen que la estación forma parte de un conjunto arquitectónico y urbano concebido como una unidad integral, por lo que su desaparición afectaría la identidad del lugar.

Cuando se diseñó esto, se diseñó con un concepto de un complejo de unidad paisajística. Se quita esto, es como quitar una pieza de un rompecabezas. Todo este sistema que está aquí se diseñó con un concepto de un centro administrativo cívico. Es decir, es parte de un conjunto, es parte de un elemento de un sistema que se construyó aquí”, expresó uno de los moradores.

El residente añadió que la pérdida de la estructura significaría también la desaparición de una parte importante de la historia de las áreas revertidas.

“Quitar eso es también borrar, como decía el arquitecto, parte de la historia y de nuestra identidad. Si bien es cierto, los que estamos aquí no nacimos aquí, hemos generado un sentido de pertenencia y de identidad territorial”, indicó.

Durante un recorrido por el lugar, aún es posible observar vestigios de los materiales originales con los que fue construida la estación, elementos que han resistido el paso del tiempo y que recuerdan la época en que la infraestructura era utilizada para el transporte de carga y pasajeros desde la estación de Balboa.

Precisamente, ayer el ministro José Luis Andrade se refirió a la antigua estación ferroviaria ubicada en Balboa, cerca de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), indicando que la estructura deberá ser demolida debido a que se encuentra dentro de la ruta del viaducto del Cuarto Puente sobre el Canal.

El funcionario explicó que ya se han solicitado las autorizaciones correspondientes y que los trabajos contemplan la reubicación de una grúa presente en el área, mientras que el resto de las instalaciones será demolido como parte del desarrollo del proyecto vial.

Mientras continúan las inquietudes de la comunidad, los residentes esperan que las autoridades evalúen alternativas que permitan compatibilizar las obras de infraestructura previstas con la conservación de un espacio que consideran parte del patrimonio histórico y cultural del país.

Con información de Jorge Quirós.