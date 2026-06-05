Estudiantes compiten en las Olimpiadas de Ciencias Espaciales; buscan representar al país en Paraguay

Las Olimpiadas Panameñas de Ciencias Espaciales buscan fortalecer las competencias científicas de los estudiantes y fomentar el interés por áreas como la física, la química, la astronomía y la exploración espacial.

Ciudad de Panamá/La novena edición de las Olimpiadas Panameñas de Ciencias Espaciales reunió este viernes a 40 estudiantes de colegios oficiales y particulares de todo el país, quienes participaron en distintas pruebas orientadas a evaluar sus conocimientos en astronomía, astronáutica, física y química.

La actividad es organizada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y forma parte del proceso de selección de la delegación que representará a Panamá en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica, prevista para noviembre próximo en Asunción, Paraguay.

Los participantes forman parte de un grupo previamente seleccionado entre cerca de 300 estudiantes de todo el país, quienes realizaron una prueba clasificatoria para obtener uno de los 40 cupos disponibles en el campamento científico, explicó Arturo Pinilla, jefe de Innovación para el Aprendizaje de Senacyt.

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Como parte de las competencias, los jóvenes desarrollaron una prueba de cohetería, en la que construyeron y evaluaron modelos elaborados con materiales reciclados como botellas plásticas, cartón y folders.

Durante la jornada, uno de los estudiantes compartió su experiencia tras obtener una medalla de oro en la edición latinoamericana celebrada el año pasado en Brasil.

“Afortunadamente, logré ganar una medalla de oro en las Olimpiadas Latinoamericanas de Astronomía y Astronáutica el año pasado en Brasil”, relató Toni Zhu, quien destacó que la experiencia le permitió compartir con otros estudiantes apasionados por las ciencias espaciales y la astronomía.

Aislinn Chawla, otra estudiante participante, también explicó algunos de los principios considerados en la construcción de los cohetes, entre ellos la ubicación del centro de gravedad para garantizar estabilidad durante el vuelo, además de aspectos relacionados con la aerodinámica mediante el diseño de los alerones y la punta del dispositivo.

De acuerdo con los organizadores, al finalizar la competencia serán seleccionados cinco estudiantes, quienes conformarán la delegación panameña que viajará a Paraguay para representar al país en el certamen regional.

Las Olimpiadas Panameñas de Ciencias Espaciales buscan fortalecer las competencias científicas de los estudiantes y fomentar el interés por áreas como la física, la química, la astronomía y la exploración espacial.

Información de Jessica Román

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