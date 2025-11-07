Senacyt lanza nuevas plataformas digitales para optimizar sus procesos y servicios

Durante el lanzamiento, realizado en la Ciudad del Saber, se presentaron las plataformas Helena, Senapass y el Programa Nacional de Evaluadores, que conforman el nuevo ecosistema digital de la Senacyt.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) presentó este jueves tres innovadoras herramientas digitales integradas en su nueva página web 3.0, con el objetivo de modernizar sus procesos, agilizar los trámites y facilitar el acceso a convocatorias y servicios de la institución.

Durante el lanzamiento, realizado en la Ciudad del Saber, se presentaron las plataformas Helena, Senapass y el Programa Nacional de Evaluadores, que conforman el nuevo ecosistema digital de la Senacyt.

El secretario nacional de la institución, Dr. Eduardo Ortega Barría, explicó que la actualización busca incorporar sistemas digitales que reduzcan los tiempos de respuesta, automaticen los procesos y ofrezcan una experiencia más ágil y accesible para los usuarios, especialmente en la gestión de becas y convocatorias públicas.

De acuerdo con Ortega-Barría, la plataforma Helena permitirá lanzar convocatorias públicas y gestionar las propuestas de los investigadores de manera centralizada, asegurando seguimiento y evaluación en tiempo real. En tanto, el Programa Nacional de Evaluadores servirá como una base de datos conformada por más de 55 mil evaluadores de Europa, Colombia y México.

Su propósito es fortalecer la transparencia y calidad del proceso de evaluación de proyectos de investigación, evitando conflictos de intereses y garantizando estándares internacionales. Por su parte, Senapass verificará que los postulantes se encuentren “en paz y salvo” con la Senacyt y el Estado panameño, lo que permitirá asegurar la correcta asignación de fondos públicos destinados a la investigación científica.

La nueva página web 3.0 de la Senacyt contará con un diseño adaptable a diferentes dispositivos —computadoras, tabletas y teléfonos móviles—, además de incorporar un chatbot con inteligencia artificial disponible las 24 horas, que ofrecerá asistencia a los usuarios.

Asimismo, permitirá compartir contenidos en redes sociales y acceder de manera más intuitiva a las convocatorias, becas y programas que ofrece la institución. Las autoridades indicaron que la idea es que los investigadores y la ciudadanía en general puedan encontrar toda la información en un solo lugar, de manera más amigable, transparente y eficiente.

