Mantienen aviso de vigilancia por lluvias y tormentas en Bocas del Toro hasta el 5 de noviembre

Bocas del Toro/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas en la provincia de Bocas del Toro, vigente hasta este martes 5 de noviembre.

Las autoridades advierten sobre posibles condiciones inestables en la región y recomiendan precaución a la población, especialmente a quienes residen en zonas vulnerables o realizan actividades marítimas.

La directora regional del Sinaproc, Sandra Blake, hizo un llamado especial a las personas que utilizan embarcaciones en la zona costera para que verifiquen sus equipos de seguridad y el estado de sus naves antes de zarpar.

“Hacemos el llamado a quienes tienen embarcaciones a mantener siempre sus dispositivos en buenas condiciones. Además, para las personas que viven en áreas vulnerables y necesiten cruzar quebradas, deben estar muy pendientes a posibles cabezas de agua. Si observan que la quebrada aguas arriba presenta crecida, no deben cruzarla”, enfatizó Blake.

Las autoridades informaron que se prevén lluvias intensas durante la tarde y noche de este 4 de noviembre, por lo que instan a la población a tomar medidas preventivas y estar atentos a los comunicados oficiales.

Para quienes asisten a las celebraciones patrias y desfiles en las principales vías, el Sinaproc recomienda llevar paraguas o impermeables y mantenerse alerta ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.

Asimismo, se reiteró a los residentes en áreas propensas a inundaciones y deslizamientos que eviten cruzar ríos o quebradas, y que reporten cualquier emergencia al 520-4429 o al 911.

Con información de Nixon Miranda