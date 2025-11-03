Decomisa más de 20 troncos de madera extraída ilegalmente en Bocas del Toro

De acuerdo con el informe oficial, la retención del material forestal se produjo tras sorprender a varios individuos aserrando madera sin portar los permisos ni documentos legales que autorizaran el aprovechamiento de los recursos.

Almirante, Bocas del Toro/Un operativo del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en el sector de Quebrada Pinzón, distrito de Almirante, provincia de Bocas del Toro, culminó con el hallazgo de 6.64 metros cúbicos de madera de las especies Bongo y Mayo, presuntamente extraída de forma ilegal dentro de una finca privada.

De acuerdo con el informe oficial, la retención del material forestal se produjo tras sorprender a varios individuos aserrando madera sin portar los permisos ni documentos legales que autorizaran el aprovechamiento de los recursos. Los trabajadores carecían de registro forestal y no pudieron justificar el origen de la madera.

El material fue trasladado a la sede regional de MiAmbiente en Bocas del Toro, donde se iniciaron los trámites administrativos correspondientes para determinar las sanciones y el destino final del recurso incautado.

Cabe señalar que, esta es una cantidad considerable de madera, suficiente para construir estructuras pequeñas, fabricar decenas de muebles grandes o abastecer varias semanas de trabajo en un aserradero artesanal. Se trataría de más de 20 troncos de madera.

La directora regional de MiAmbiente, Arelis Cotes, señaló que la institución mantiene operativos forestales permanentes con el fin de garantizar el uso responsable y legal de los recursos naturales.

“La institución continúa realizando operativos forestales permanentes, con el compromiso de garantizar el orden, el uso responsable de los recursos naturales y que todo se haga de manera legal y correcta”, afirmó Cotes.

La funcionaria hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con la protección del patrimonio ambiental del país. “Invitamos a la ciudadanía a denunciar o reportar cualquier irregularidad relacionada con el manejo del recurso forestal al 311 o a través de las redes sociales de @miambiente.gob.pa”, añadió.