Casi siete años prófugo: capturan en Colombia a panameño buscado por homicidio y evasión de La Joya

Las investigaciones también apuntan a una posible vinculación del detenido con actividades relacionadas con el tráfico internacional de estupefacientes en Colombia.

Un panameño requerido por homicidio y por evadirse del centro penitenciario La Joya fue capturado en Colombia, como resultado de acciones de cooperación policial internacional.

Se trata de Edgar Luis Beitía Lester, quien mantenía una notificación roja de Interpol y fue detenido el 21 de abril en el sector céntrico del barrio La Candelaria, en Medellín.

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De acuerdo con la información emitida por las autoridades, Beitía Lester se fugó de la cárcel La Joya y habría permanecido oculto en territorio colombiano durante aproximadamente siete años, tiempo en el que presuntamente utilizó documentación falsa con identidad colombiana.

Las investigaciones también apuntan a una posible vinculación del detenido con actividades relacionadas con el tráfico internacional de estupefacientes en Colombia. Según se detalla, estas operaciones estarían asociadas a la falsificación de documentos y a la coordinación de actividades de microtráfico y narcotráfico con grupos criminales.

La evasión de Beitía Lester fue reportada el viernes 27 de septiembre de 2019. Esa noche, junto a Beitia Lester, se evadieron Yair Aldamir Restrepo Barrera y José Luis Magallón Chérigo. De estos últimos no se tienen reportes de su recaptura.

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