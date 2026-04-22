Molinar respondió por escrito y Santamaría se excusó: ambos faltaron a comparecencia ante la Comisión de Educación

Ante la inasistencia de ambos citados, los miembros de la Comisión de Educación anunciaron que propondrán una nueva convocatoria.

Ciudad de Panamá, Panamá/La comparecencia de la ministra de Educación, Lucy Molinar, y del rector de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas, Demetrio Santamaría, ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional no se concretó este miércoles, luego de que ambos funcionarios no asistieran a la citación para responder cuestionamientos clave.

En el caso de Santamaría, la diputada Grace Hernández, secretaria de la comisión, dio lectura a una nota en la que el académico informó que se había separado del cargo de rector y que solicitó licencia desde el pasado 16 de abril de 2026. Según explicó, su decisión obedecía a su participación en el proceso electoral interno de la universidad.

En la comunicación, Santamaría señaló que actualmente se mantenía como docente ad honorem y que la representación legal de la universidad recaía en otra persona. Además, Santamaría justificó su ausencia indicando que asistir a la Asamblea podría interpretarse como un acto de promoción dentro del proceso electoral.

El ahora exrector había sido objeto de cuestionamientos por su salario superior a los 8 mil dólares mensuales, así como por el manejo administrativo de la Universidad de los Pueblos Indígenas.

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Por su parte, la ministra Molinar tampoco acudió a la citación, aunque remitió por escrito sus respuestas al cuestionario enviado por los diputados. Entre los temas abordados figuraban el estado de la infraestructura escolar, la situación del personal docente y la controvertida licitación por más de 273 millones de dólares para la adquisición de laptops.

En su respuesta, leída también por la diputada Hernández, Molinar sostuvo que el acceso a la conectividad y la mejora de la infraestructura educativa son procesos “complementarios y progresivos” que el Ministerio de Educación ejecuta de forma paralela, priorizando las zonas más vulnerables. Añadió que se han implementado acciones como la contratación del servicio de internet para más de 3,100 centros educativos, incluyendo la instalación de sistemas fotovoltaicos.

Documento Respuesta por escrito de la ministra Lucy Molinar a la Comisión de Educación de a Asamblea Consúltalo

Descarta compra directa

Al responder al cuestionario remitido, Molinar descartó la realización de compras directas de computadoras para docentes y estudiantes. En su lugar, la titular de la cartera subrayó que la adquisición de estos equipos se ha gestionado exclusivamente mediante procesos de licitación pública, bajo un estricto apego a la normativa vigente en materia de contratación y con el firme propósito de garantizar la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos del Estado.

Ajustes al FECE

Asimismo, al ser cuestionada sobre el ajuste en el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), que redujo la asignación de B/.100 a B/.60 por estudiante, la ministra Molinar defendió la medida como necesaria para lograr una distribución "más justa" a nivel nacional. Según explicó, el sistema anterior presentaba inconsistencias significativas, donde centros educativos en condiciones de vulnerabilidad no recibían los fondos, mientras que otros planteles recibían asignaciones desproporcionadas que superaban su capacidad real de ejecución. Ante este escenario, la titular de Educación señaló que se decidió retomar el principio de equidad establecido en el Decreto 238 de 2003, estandarizando el apoyo a B/.60 por alumno para garantizar que todos los centros educativos del país cuenten con una base uniforme de recursos, independientemente de su ubicación geográfica.

No obstante, los diputados habían manifestado previamente su preocupación debido a que muchas escuelas, tanto rurales como urbanas, no contaban con las condiciones tecnológicas adecuadas para aprovechar estos equipos.

Ante la inasistencia de ambos citados, los miembros de la Comisión de Educación anunciaron que propondrán una nueva convocatoria. En el caso de Santamaría, se planteó que comparezca en su calidad de docente, mientras que a la ministra Molinar se le solicitará ampliar la información sobre los temas cuestionados.

Con información de María De Gracia