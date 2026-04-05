Flujo constante de pasajeros marca el cierre de Semana Santa en la terminal de Santiago

Pese a las largas filas, los usuarios manifestaron mantener la calma y disposición ante la espera, en medio del retorno a sus actividades laborales habituales.

Un alto movimiento de pasajeros se registra este domingo en el terminal de transporte de Veraguas, donde decenas de personas retornan hacia la provincia de Panamá tras culminar los días de asueto por Semana Santa.

Desde tempranas horas, viajeros provenientes de distintos distritos, comunidades y poblados de la provincia han llegado al terminal para abordar la ruta Santiago–Panamá, generando largas filas en las zonas de abordaje.

De acuerdo con lo observado, la frecuencia de los buses permite atender la alta demanda; sin embargo, las unidades se llenan en cuestión de minutos, lo que obliga a los usuarios a esperar su turno para poder viajar. Pese a las largas filas, los usuarios manifestaron mantener la calma y disposición ante la espera, en medio del retorno a sus actividades laborales habituales.

Personal del terminal indicó que se mantiene la coordinación para garantizar el traslado de todos los pasajeros.

Los viajeros destacaron que aprovecharon la Semana Santa para compartir en familia y visitar distintos puntos de la provincia. Algunos acudieron al distrito de Atalaya, mientras que otros se desplazaron hacia sitios turísticos como El Bongo de Montijo, resaltando la tranquilidad y el ambiente de unión que vivieron durante estos días.

Pese a las largas filas, los usuarios manifestaron mantener la calma y disposición ante la espera, en medio del retorno a sus actividades laborales habituales.

Información de Ney Castillo