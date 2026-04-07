Flujo de pasajeros disminuye en la Terminal de Albrook tras contingencia

Entre las medidas adoptadas, destaca el uso de buses de MiBus, que han sido clave para atender la demanda.

La situación en la Terminal de Transporte de Albrook comenzó a normalizarse este martes, luego de las largas filas y la alta afluencia de pasajeros registradas el día anterior, producto de las complicaciones en la movilidad hacia Panamá Oeste.

Según informó Gustavo Granados, de la administración de la terminal, la llegada progresiva de buses y el refuerzo del servicio han permitido reducir considerablemente la cantidad de personas en espera, especialmente en las rutas hacia La Chorrera y Arraiján.

“Ya no tenemos la gran cantidad de pasajeros que vimos ayer. Desde tempranas horas hemos garantizado la llegada de buses y el apoyo adicional autorizado por las autoridades”, explicó.

Entre las medidas adoptadas, destaca el uso de buses de MiBus, que han sido clave para atender la demanda. El lunes se utilizaron al menos 18 buses adicionales, mientras que este martes la cifra se redujo a entre 9 y 10 unidades, reflejando una mejora en la movilidad.

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Granados detalló que el movimiento de pasajeros se mantiene dentro de los rangos habituales, con unos 41 mil usuarios movilizados el lunes y una proyección de entre 39 mil y 40 mil este martes, cifras consideradas normales para estos días.

Además, rutas que se vieron afectadas, como Veracruz y Vacamonte, ya lograron estabilizar su operación, apoyadas también por la reapertura parcial del puente de las Américas, que permite el paso de vehículos livianos y transporte tipo coaster.

No obstante, los buses de mayor tamaño continúan utilizando la vía del puente Centenario, como parte de las medidas de contingencia para garantizar la seguridad vial y la fluidez del tráfico.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la paciencia, mientras se sigue ajustando la logística de transporte, con el objetivo de asegurar traslados más ágiles y seguros para los miles de usuarios que diariamente se movilizan entre la capital y Panamá Oeste.

Información de Yeny Caballero