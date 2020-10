'No hay forma de justificar el gasto de 8 millones de dólares en medio de la pandemia'

Asegura que lo que genera indignación es el hecho de que muchas empresas privadas suspendieron contratos y despidieron a sus colaboradores por la crisis económica, pero en la Asamblea Nacional (AN) hay 8 millones de dólares para gastarse en contratos de gente que no se sabe qué es lo que hace en la institución.

Cabrera asegura que no hay forma de justificar ese gasto y menos en medio de una pandemia, por más que el contralor Gerardo Solís argumente que en la pasada administración se usaron más recursos.

Agrega que no hay contrapeso y explica que en el uso de la planilla 172, en el 2020 hay diputados actuales y que también fueron diputados en el pasado quinquenio y que tiene expedientes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por el mal uso de esa misma planilla. Además, hay exdiputados con expedientes que no han sido enviados a la justicia ordinaria.

De acuerdo con Cabrera, al igual que en los escándalos anteriores que se han dado en la misma institución, no va a pasar nada, porque a los magistrados no les da la gana de investigar y mover los expedientes que están en la CSJ.

Por otro lado, los diputados saben que “los congos de congolandia”, es decir los panameños, van a hablar del tema por algunos días y después lo olvidarán y para las próximas elecciones reelegirán a los mismos personajes que están cometiendo irregularidades en la actualidad.

También manifestó que en la AN saben quiénes son las mil 750 personas que fueron contratadas en medio de la pandemia mediante la planilla 172, incluso pueden establecer a qué diputado corresponde cada contratación porque cuando el presidente de ese órgano del Estado ordena al jefe de contratos, elaborar dicho documento, se les coloca el nombre del diputado al que corresponde.

Pero como no hay una fiscalización de la Contraloría General de la República y no creen en la transparencia, aducen que no hay forma de saber los detalles del contrato.

Desafortunadamente, no existe liderazgo político para detener el deterioro del Estado, según Cabrera y lo más preocupante es que las personas llegan a un nivel de cansancio que para las próximas elecciones voten por el antisistema y hagan surgir modelos similares al de Hugo Chávez.