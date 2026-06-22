Con amor y fútbol: 37 parejas sellan su unión en boda civil masiva del Tribunal Electoral

Vestidos de rojo, color que representa tanto a la selección nacional como al amor y la unión, los novios participaron de este acto que se realizó en medio del ambiente de celebración.

Ciudad de Panama/Al ritmo de la batucada y con el entusiasmo que caracteriza al fútbol panameño, 37 parejas dieron uno de los pasos más importantes de sus vidas al contraer matrimonio civil en una ceremonia masiva organizada por el Registro Civil del Tribunal Electoral.

Vestidos de rojo, color que representa tanto a la selección nacional como al amor y la unión, los novios participaron de este acto que se realizó en medio del ambiente de celebración por la clasificación de Panamá a una nueva cita mundialista.

Entre las historias destacadas estuvo la de Luis y Ana, una pareja con más de 30 años de relación que decidió formalizar su compromiso y darse el “sí”.

“Tenemos buen tiempo en pareja, ya era tiempo de tomar la decisión y dar el paso aprovechando ahora en tiempo del Mundial”, expresó Ana.

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Durante la ceremonia, la directora nacional de Registro Civil, Sharon Sinclair, destacó el significado de estas uniones para la sociedad panameña.

“37 familias que inician hoy a través del matrimonio son el mejor equipo que necesita Panamá, una familia formada, una familia unida, y qué mejor que este momento en donde Panamá se celebra alrededor del mundo, esta presencia en un mundial por segunda vez”, manifestó.

La jornada también reunió a parejas jóvenes, como la de José Arosemena y su compañera, ambos de 24 años y con cuatro años de relación, quienes aseguraron estar convencidos de la decisión tomada.

“La verdad, tenemos cuatro años juntos y la decisión la tomamos porque creemos que era lo correcto y para estar bien con Dios”, comentó José.

Las 37 parejas respondieron a la convocatoria realizada por el Registro Civil del Tribunal Electoral, sellando así su amor y fortaleciendo los lazos familiares, tanto de quienes ya tenían un hogar formado como de aquellos que comienzan una nueva etapa juntos.

Con información de Meredith Serracín