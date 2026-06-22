Panamá reúne a expertos internacionales para debatir sobre desinformación y cambio social

La discusión se desarrolla en el marco de la Cumbre Internacional de Comunicación para el Cambio Social y el Comportamiento, un encuentro que busca generar estrategias para enfrentar la propagación de información falsa.

Ciudad de Panamá/Unos 800 expertos provenientes de 125 países se reúnen en Panamá para analizar uno de los principales desafíos que enfrenta la sociedad actual: la desinformación y su impacto en áreas fundamentales como la salud, la equidad de género y la construcción de comunidades más informadas.

La discusión se desarrolla en el marco de la Cumbre Internacional de Comunicación para el Cambio Social y el Comportamiento, un encuentro que busca generar estrategias para enfrentar la propagación de información falsa, especialmente a través de las redes sociales.

Durante la inauguración del evento, autoridades y especialistas destacaron la necesidad de crear respuestas más humanas e integrales ante los retos sociales actuales.

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“Podemos trabajar con las comunidades, enseñarles soluciones para su salud y también para el bienestar de las personas”, señaló Débora Freitas, copresidenta de la cumbre.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, resaltó que fenómenos como la violencia, las crisis de salud mental y la desinformación requieren nuevas formas de atención.

“La violencia, las crisis de salud mental, la desinformación nos exigen respuestas cada vez más integrales, rápidas y humanas”, manifestó.

El ministro de Salud, Fernando Boyd, indicó que estos desafíos también implican transformaciones en la conducta de las personas, tanto en el ámbito personal como profesional.

“Estos retos exigen cambios profundos en el comportamiento de las personas”, afirmó.

La cumbre continuará durante toda la semana y contará con diferentes conferencias y espacios de intercambio. Como parte de la agenda, el miércoles está prevista la participación del cantautor panameño Rubén Blades, quien abordará el impacto social de su emblemática canción “Amor y control”.

Esta es la primera ocasión en que este encuentro internacional se realiza en América Latina, convirtiendo a Panamá en sede de una conversación global sobre comunicación, sociedad y transformación.

Con información de Nicanor Alvarado