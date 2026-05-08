Foro sobre gobernanza y transparencia impulsa debate sobre reformas fiscales y sustancia económica en Panamá

El proyecto de sustancia económica busca reforzar los controles sobre empresas y grupos multinacionales que operan en el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un espacio de análisis sobre los desafíos de gobernabilidad, transparencia y competitividad se desarrolló en el foro organizado por la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales y el INCAE Business School, donde representantes del sector público y privado debatieron sobre las condiciones necesarias para mejorar el clima de inversión en el país.

Durante el evento, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, abordó el proyecto de ley de sustancia económica que será discutido en la Asamblea Nacional, destacando su impacto en la atracción de inversión extranjera.

“Esta propuesta de ley es que las multinacionales lo han estado pidiendo, especialmente las que vienen de Europa, porque lo que busca esta ley es disminuir los costos de hacer negocios en Panamá, eliminar lo que llamamos también fricción financiera… cada vez que realizan una operación financiera con su país de origen… tiene costos adicionales, tiene que atravesar una diligencia tortuosa que se traduce en más tiempo”, señaló el ministro.

Chapman explicó que estas barreras incrementan el costo de capital de las empresas, lo que puede dificultar la justificación de nuevas inversiones en el país.

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Debate sobre competitividad y gobernanza

En el foro también se analizaron propuestas para fortalecer la gobernanza institucional y mejorar la competitividad de Panamá como destino de inversión, en medio de un contexto internacional cada vez más exigente en materia fiscal y de transparencia.

El proyecto de sustancia económica busca reforzar los controles sobre empresas y grupos multinacionales que operan en el país, con el objetivo de evitar su uso como plataforma para la evasión o elusión fiscal, en cumplimiento de estándares internacionales que permitan a Panamá avanzar en la eliminación de listas de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea.

Asamblea Nacional inicia sesiones extraordinarias

Como parte del contexto legislativo, el pleno de la Asamblea Nacional quedó instalado el pasado 4 de mayo para dar inicio a sesiones extraordinarias convocadas por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Estas sesiones se desarrollarán del 4 de mayo al 4 de junio y tienen como único punto en agenda las reformas al Código Fiscal, incluyendo el proyecto de sustancia económica.

La convocatoria formal está prevista para el 11 de mayo a las 9:30 a. m. en el auditorio del órgano legislativo, donde se espera la participación de representantes del sector público, privado y la sociedad civil.

¿Qué implica la sustancia económica?

El proyecto de ley presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas busca establecer mayores controles para garantizar que las empresas multinacionales que operan en Panamá tengan presencia y actividad económica real en el país.

Con ello se pretende evitar el uso del territorio panameño como plataforma para reducir cargas fiscales de manera artificial, en respuesta a exigencias internacionales y como parte de los esfuerzos del país por reforzar su reputación financiera global.

Con información de Jessica Román