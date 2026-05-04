Comisión de Economía inicia el lunes consulta sobre ley que obligaría a multinacionales a demostrar operaciones en Panamá

La convocatoria está prevista para el 11 de junio a las 9:30 de la mañana en el auditorio de la Asamblea Nacional, donde se espera la participación de actores del sector público, privado y sociedad civil.

Panamá/Este lunes arranca el análisis en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, donde se discutirá una propuesta que exige a las empresas demostrar que mantienen operaciones reales en Panamá. Aquellas que no puedan acreditar sustancia económica enfrentarían un recargo del 15% sobre su renta neta en el país.

El pleno de la Asamblea Nacional quedó instalado hoy para dar inicio a las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, que se desarrollarán desde el 4 de mayo hasta el 4 de junio, con un único tema en agenda: las reformas al Código Fiscal.

¿Qué es la sustancia económica y a quién se aplicaría?

El proyecto de ley, presentado la semana pasada por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman busca endurecer los controles a las empresas o grupos multinacionales para evitar que utilicen a Panamá como plataforma para eludir, evadir o reducir impuestos, en línea con las exigencias internacionales para salir de la lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea.

El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, diputado Eduardo Gaitán, adelantó que el proceso iniciará con una fase de consultas abiertas a diversos sectores. “La expectativa inicial debe ser que todos los que quieran tener el uso de la palabra tienen el derecho a hacerlo (…) vamos a escuchar ampliamente a los distintos sectores, organizaciones civiles y profesionales independientes. Vamos a tener un periodo de consulta estrictamente de consulta antes de iniciar la aprobación o un primer debate”, indicó.

La convocatoria está prevista para el 11 de junio a las 9:30 de la mañana en el auditorio de la Asamblea Nacional, donde se espera la participación de actores del sector público, privado y sociedad civil.

Por su parte, el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, explicó que la propuesta apunta a generar una mayor contribución de la inversión extranjera. “En términos sencillos, lo que se busca es que haya algún tipo de tributación por esa inversión extranjera que en muchas ocasiones viene por las multinacionales”, señaló.

El diputado indicó que se trata de una iniciativa impulsada por compromisos internacionales. “Este es un proyecto que nace de las entrañas de Estrasburgo y de Bélgica en materia de Unión Europea”, afirmó.

Aunque reconoció sus beneficios, también planteó la necesidad de generar confianza. “Veo las bondades en el proyecto, pero debemos buscar que convenza al país y que nadie sienta que va a desincentivar la inversión extranjera”, expresó.

Pérez Barboni aclaró que la medida no está dirigida a empresas nacionales. “El dinero panameño o el dinero generado en Panamá y administrado por empresas panameñas no tiene nada de qué preocuparse”, sostuvo. El objetivo central de la propuesta es mejorar la posición de Panamá ante la Unión Europea y evitar restricciones que afectan la inversión. “Si no salimos de estas listas, la misma Unión Europea impone limitantes a las empresas para invertir o radicarse en Panamá”, advirtió.

En ese contexto, destacó el impacto que podría tener en la economía. “El beneficio más importante es que las empresas puedan llegar, establecerse aquí y generar lo que tanto hace falta, que es movilizar la economía”, añadió.

Cabe señalar que, el proceso legislativo contempla una etapa de consultas, seguida del primer debate en comisión y, posteriormente, la discusión en el pleno.

Con información de María De Gracia.