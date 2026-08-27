Fórum de Periodistas advierte que proyecto que busca cárcel por calumnia e injuria podría generar autocensura

El gremio cuestionó la ambigüedad de la propuesta y las penas de hasta siete años de prisión, aunque reconoció la necesidad de sancionar los contenidos falsos creados deliberadamente para engañar o causar daño con la utilización de inteligencia artificial.

Panamá/El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, dirigido por la periodista Ivette Leonardi, advirtió que el anteproyecto de ley 51, que establece penas de prisión por la creación y difusión de contenidos falsos mediante inteligencia artificial (IA), contiene términos amplios que podrían generar interpretaciones subjetivas y autocensura.

La iniciativa, presentada por la diputada Dana Castañeda y prohijada por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, propone modificar el Código Penal para sancionar con penas de entre tres y seis años de prisión —que podrían aumentar hasta siete años— a quienes crean, alteren o difundan contenido falso mediante IA u otras tecnologías cuando pueda afectar la honra o dignidad de una persona.

En ese sentido, el Fórum reconoció la necesidad de establecer mecanismos frente al uso deliberado de estas herramientas para engañar, suplantar identidades o perjudicar la reputación de las personas.

Entendemos que la inteligencia artificial permite clonar voces, alterar imágenes, fabricar videos y crear contenidos falsos con apariencia de realidad. Cuando esas herramientas se utilizan deliberadamente para engañar, suplantar o dañar la reputación de una persona, hay que buscar mecanismos legítimos para actuar. Nuestra preocupación está en la forma". expresó Leonardi.

No obstante, cuestionó la forma en que fue redactada la propuesta.

El anteproyecto, redactado en términos muy amplios, plantea penas de tres a seis años de prisión, que pueden aumentar hasta siete años, y utiliza conceptos como “finalidad denigrante”, “apariencia de autenticidad” o contenido “idóneo para causar daño”. En materia penal, ese margen de interpretación es delicado".

El gremio también manifestó preocupación por la excepción establecida para los contenidos periodísticos, artísticos o de interés público, debido a que una autoridad podría determinar subjetivamente cuándo una publicación tiene una intención denigrante.

“Una investigación, una caricatura, una sátira o una opinión crítica pueden resultar incómodas o duras, pero eso no las convierte en delito. No podemos dejar abierta la posibilidad de que una autoridad termine decidiendo, de manera subjetiva, cuándo una publicación tiene una intención ‘denigrante’”, sostuvo.

Para el Fórum, la regulación de la inteligencia artificial es necesaria, pero su desarrollo mediante disposiciones ambiguas y sanciones consideradas desproporcionadas podría afectar la libertad de expresión.

Regular la inteligencia artificial es necesario. Hacerlo mediante normas ambiguas y penas desproporcionadas puede generar un problema mayor: la autocensura”, advirtió.

Preocupación por críticas a funcionarios

El gremio también cuestionó que durante la discusión legislativa algunos diputados plantearan el regreso de la vía penal contra quienes cuestionan a servidores públicos.

“A esto se suma lo ocurrido durante el debate en la Asamblea. Diputados aprovecharon la discusión de un proyecto sobre inteligencia artificial para plantear el regreso de la vía penal contra quienes cuestionan a funcionarios públicos. Eso nos preocupa profundamente”, expresó.

El Fórum sostuvo que sancionar un contenido falso creado deliberadamente mediante inteligencia artificial es distinto a reducir las garantías que protegen la crítica y el escrutinio de quienes ejercen el poder.

“Una cosa es sancionar un deepfake malicioso o una suplantación deliberada. Otra, muy distinta, es utilizar esa discusión para reducir las garantías que hoy protegen la crítica y el escrutinio sobre quienes ejercen el poder. Son debates distintos y deben mantenerse separados”, indicó.

Cabe señalar que, desde las reformas introducidas al Código Penal en 2007, la calumnia y la injuria son sancionadas con penas de entre 60 y 180 días-multa y no contemplan prisión.