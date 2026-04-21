Gabinete autoriza importación de 90 mil quintales de café por desabastecimiento

El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó el Decreto N.° 4-26 que autoriza la importación de 90,000 quintales de café oro, ante un escenario de desabastecimiento que afecta a la industria procesadora nacional.

La medida faculta a la Comisión de Licencias de Contingentes Arancelarios ad hoc a realizar la convocatoria para la importación del grano, que deberá ingresar al país hasta el 30 de septiembre de 2026. Según el decreto, el producto será considerado materia prima y estará sujeto a un Derecho Arancelario a la Importación (DAI) del 3%.

La decisión del Ejecutivo se adoptó luego de una reunión con la Cadena Agroalimentaria de Café, celebrada el 5 de marzo de 2026, en la que participaron productores, intermediarios, exportadores, compradores y tostadores, quienes recomendaron aprobar el contingente para enfrentar la escasez.

De acuerdo con el Gobierno, la medida busca cubrir el déficit sin afectar la producción nacional, cuya cosecha correspondiente al actual periodo agrícola ya fue adquirida en su totalidad por la industria.

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Análisis previo

Antes de la aprobación del decreto, la comisión correspondiente presentó al Gabinete la Resolución N.° 001-2026, sustentada en datos de producción del periodo 2025-2026 y en un análisis de exportaciones e importaciones que evidenció que no habrá suficiente café oro para abastecer la demanda interna.

El Ejecutivo reiteró que esta acción responde a la necesidad de garantizar el suministro del producto, al tiempo que mantiene el compromiso de fortalecer la producción agropecuaria nacional en términos de competitividad, eficiencia y sostenibilidad.