Gasolina en Panamá: Secretaría de Energía asegura que combustibles cumplen estándares de calidad

Como parte de las acciones, la Secretaría adelantó que sostendrá reuniones con la Acodeco y con empresas distribuidoras, con el objetivo de verificar integralmente la cadena de distribución y comercialización.

La Secretaría Nacional de Energía aseguró que los combustibles que se comercializan actualmente en el país cumplen con todos los estándares técnicos y de calidad establecidos en la normativa vigente.

A través de un comunicado, la entidad indicó que cuenta con los certificados de análisis correspondientes a cada lote en circulación, los cuales respaldan que los productos cumplen con las especificaciones requeridas antes de ser distribuidos en el mercado nacional.

La Secretaría explicó que el proceso de verificación es riguroso y se realiza en varias etapas. Las muestras son tomadas por empresas inspectoras independientes en los puntos de ingreso al país y posteriormente analizadas en laboratorios certificados por el Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Comercio e Industrias.

Te puede interesar: Precios de la gasolina vuelven a subir este viernes, el diésel registra una disminución

Tras estos análisis, la institución valida que se cumplan las exigencias técnicas y autoriza la distribución únicamente de los lotes que superan todas las pruebas, garantizando así que el combustible que llega a los consumidores sea apto.

Como parte de las acciones adicionales, la Secretaría adelantó que sostendrá reuniones con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia y con empresas distribuidoras, con el objetivo de verificar integralmente la cadena de distribución y comercialización, y descartar posibles factores que puedan incidir en el comportamiento de los combustibles.

Recientemente, la Secretaría Nacional de Energía emitió los nuevos precios de los combustibles a partir del viernes 1 de mayo, cuando la gasolina de 95 octanos subirá a $1.27 por litro, la de 91 quedará en $1.19 y el diésel bajo en azufre disminuirá 10 centavos quedando en $1.27.