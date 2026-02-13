Gatuncillo enciende motores para el Carnaval 2026 con coronación y culecos desde este sábado

Ambas tunas han prometido lujo y esplendor en cada presentación, consolidando a Gatuncillo como uno de los puntos más concurridos durante el Carnaval 2026 .

Gatuncillo, Colón/La comunidad de Gatuncillo, en la provincia de Colón, se prepara para dar inicio oficial a las fiestas del Carnaval 2026 con una agenda cargada de tradición, música y color.

Las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo afinan los últimos detalles para arrancar esta noche con el paseo de despedida de las soberanas del Carnaval 2025, previsto para las 8:00 p.m. Posteriormente, a las 12:00 medianoche, se realizará la esperada coronación de las nuevas reinas que engalanarán los cuatro días y cinco noches de celebración en esta comunidad colonense.

Se estima que más de 100,000 personas, provenientes de la provincia de Colón y distintos puntos del país, visiten Gatuncillo para disfrutar de las festividades, consideradas entre las más tradicionales del Caribe panameño.

El colonense Rigoberto Hall destacó la importancia histórica de estas celebraciones. “Que tengamos esta fiesta carnavalera como lo hace el panameño, sobre todo nuestra gente de Colón, que fue donde nació esta fiesta de carnavales. Nos sentimos muy contentos y exhorto a los directivos a organizar todo con tiempo para que el carnaval de Colón no desaparezca”, expresó.

Por su parte, Isaías Leal, organizador de Calle Arriba, aseguró que el público podrá disfrutar de una amplia cartelera artística. “Tenemos una gama grande de artistas. Los invitamos a todos: mucha agua, mucha diversión, buena música y sano esparcimiento”, manifestó.

De acuerdo con las juntas directivas del carnaval, los tradicionales culecos iniciarán este sábado a las 10:00 de la mañana. Ambas tunas han prometido lujo y esplendor en cada presentación, consolidando a Gatuncillo como uno de los puntos más concurridos durante el Carnaval 2026.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a celebrar con responsabilidad para garantizar que la fiesta transcurra en un ambiente familiar y seguro.

Carnaval 2026: Calle Arriba y Calle Abajo de Gatuncillo afinan detalles

Con información de Néstor Delgado