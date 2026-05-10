Global Big Day 2026: Panamá responde masivamente al avistamiento mundial de aves

Panamá busca posicionarse entre los países con mayor cantidad de especies registradas en proporción a su territorio y población.

Panamá volvió a sumarse al Global Big Day 2026, la jornada internacional de observación de aves más importante del mundo, con una masiva participación Chiriquí, Herrera, Los Santos, Colón, Panamá Oeste y la Comarca Ngäbe Buglé, donde cientos de observadores recorrieron áreas protegidas, humedales, manglares, playas y reservas naturales para registrar la mayor cantidad posible de especies.

La actividad, organizada por el Ministerio de Ambiente, reunió durante 24 horas a científicos, estudiantes, organizaciones ambientales, investigadores, conservacionistas, voluntarios, guardaparques y ciudadanos comprometidos con la protección de la biodiversidad y el monitoreo de aves en Panamá.

En la provincia de Chiriquí, las jornadas de observación se desarrollaron en importantes áreas protegidas como el Parque Nacional Volcán Barú, el Parque Internacional La Amistad, el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí y el Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta. También se realizaron recorridos en Boquete, Volcán, Punta Tierra, Meseta de Chorcha y Mount Totumas.

Entre las especies avistadas destacaron el Perico Barbinaranja, la Tangara Azuleja, el Colibrí Vientre Negro y el Gallinazo Negro. Además, observadores reportaron el avistamiento del emblemático Quetzal resplandeciente, considerado una de las aves más representativas de las tierras altas chiricanas.

En la Comarca Ngäbe Buglé, la jornada fue impulsada por la Dirección Regional de MiAMBIENTE con apoyo de voluntarios ambientales de Alto Caballero, en el distrito de Müna. Participaron organizaciones comunitarias como OBC TOMONKRÄTE de Cerro Caña, OBC Hazañas del Mundo y Cascabel Ecotours, además de estudiantes de diversos centros educativos de la comarca, fortaleciendo la educación ambiental y la participación juvenil en acciones de conservación.

Mientras tanto, en Herrera, los recorridos incluyeron sitios ecológicos como la Ciénaga de las Macanas, el Parque Nacional Sarigua, Playa El Agallito, Boca Parita, la Reserva Forestal El Montoso y el Refugio de Vida Silvestre Ciénaga del Mangle. Los participantes también monitorearon aves en la Reserva Forestal Camarón y Pedregoso, El Cocuyo y la finca agroturística El Calabazo.

En la provincia de Los Santos, más de 80 personas participaron en esta jornada de ciencia ciudadana y educación ambiental, realizando avistamientos en puntos estratégicos de Azuero como Cerro Canajagua, río Tonosí, Playa La Marinera, la Reserva Forestal La Tronosa, río Guararé, Paritilla, Isla Iguana y el sector de El Colmo, en Macaracas.

Las autoridades ambientales destacaron que estos recorridos permitieron documentar aves en ecosistemas de gran valor ecológico y fortalecer la conciencia ciudadana sobre la importancia de conservar los hábitats naturales de la región.

Por su parte, en Panamá Oeste, las actividades iniciaron desde tempranas horas en el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, el Área Protegida Manglares de la Bahía de Chame y el Área Especial de Polígono de Tiro Emperador y Balboa Oeste.

En estas jornadas participaron estudiantes, docentes de UMECIT, guardaparques, voluntarios ambientales, miembros del grupo Naturaleza y Ciencia 507, unidades de la Policía Ambiental y de la Cruz Roja de La Chorrera, además de residentes de comunidades como Chica de Chame y El Limón de Campana.

Los equipos recorrieron senderos, manglares y áreas comunitarias para identificar especies mediante observaciones directas, fotografías y cantos de aves, recopilando información valiosa para el monitoreo científico y la conservación de los ecosistemas.

El Global Big Day 2026 busca posicionar nuevamente a Panamá entre los países con mayor cantidad de especies registradas en proporción a su territorio y población, además de generar datos científicos fundamentales para fortalecer las estrategias de investigación, monitoreo y conservación de la biodiversidad.