Gobierno completó la adquisición del 100% de las acciones de Petroterminal de Panamá

La transacción, valorada en $191,701,240 busca fortalecer la logística nacional y promover el desarrollo económico en el occidente del país.

Ciudad de Panamá/El Gobierno Nacional completó la adquisición del 100 por ciento de las acciones de Petroterminal de Panamá, S.A. Se trata de una decisión estratégica para impulsar el crecimiento económico, generar empleo y crear nuevas oportunidades, especialmente en Chiriquí, Bocas del Toro y el resto del occidente panameño, según informó un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Panamá asumió la propiedad total de la empresa tras formalizarse el traspaso de las 82,000 acciones que permanecían en manos de accionistas no estatales.

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Estas acciones representaban el 41 por ciento del capital accionario de la empresa. La transacción ascendió a $191,701,240.

La operación se formalizó mediante intercambio y pago de acciones celebrados en el Ministerio de Economía y Finanzas. En el proceso participaron representantes de la Contraloría General de la República y del Banco Nacional de Panamá, así como los equipos legales, financieros y técnicos del Ministerio, de Petroterminal de Panamá y de los accionistas vendedores.

Continuidad operativa y desarrollo regional

Las operaciones del oleoducto continuarán sin interrupción, bajo el contrato de administración vigente. Los colaboradores de la empresa permanecerán en sus respectivas posiciones, preservando la experiencia, el conocimiento y las capacidades desarrolladas durante casi cinco décadas.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó que se busca que esta infraestructura se convierta en una plataforma de crecimiento para Chiriquí, Bocas del Toro y todo el occidente del país. El objetivo es que atraiga inversión, genere actividad económica y cree empleos bien remunerados donde existen enormes posibilidades de desarrollo.

Chapman destacó que lo que cambia es la propiedad, no la forma en que se desarrolla la operación. El compromiso es preservar y aumentar el valor construido, mantener la excelencia operacional y garantizar los más altos estándares de seguridad, confiabilidad y responsabilidad ambiental, tal cual el país ha logrado con el Canal.

La adquisición constituye el ejercicio ordenado de un derecho contractual establecido a favor de la República de Panamá desde 1977 para adquirir la totalidad de las acciones. El ejercicio de este derecho fue autorizado por el Consejo de Gabinete mediante el Decreto de Gabinete número 9 de 16 de julio de 2026, de conformidad con el artículo 200 de la Constitución Política de la República de Panamá.