Golpe al microtráfico en Panamá Este deja 16 aprehendidos en Chepo

Las diligencias se ejecutaron en varias comunidades del área este del país, incluyendo Las Margaritas, Cañita, Bayano, Tortí, la comarca Madugandí, Ipetí y Piriatí, zonas donde se concentraron los operativos que permitieron ubicar a los sospechosos.

Panamá/Un operativo simultáneo contra el microtráfico en el distrito de Chepo dejó como resultado la aprehensión de 16 personas, en el marco de la Operación Panamá Este Seguro, desarrollada por el Ministerio Público en conjunto con unidades del Servicio Nacional de Fronteras.

De acuerdo con el informe oficial, “la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, llevó a cabo en conjunto con el Servicio Nacional de Fronteras, una operación simultánea para combatir el microtráfico en el sector de Panamá Este”.

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Las diligencias se ejecutaron en varias comunidades del área este del país, incluyendo Las Margaritas, Cañita, Bayano, Tortí, la comarca Madugandí, Ipetí y Piriatí, zonas donde se concentraron los operativos que permitieron ubicar a los sospechosos.

Según el reporte, “dicha acción operativa compuesta por una serie de diligencias, se desplegó a lo largo del distrito de Chepo… logrando la aprehensión de 16 personas”, en una intervención que involucró técnicas avanzadas de investigación.

Durante los allanamientos, las autoridades lograron incautar presuntas sustancias ilícitas, así como otros elementos vinculados a la actividad delictiva. En ese sentido, el comunicado detalla que “se ubicó supuesta sustancia ilícita (hierba seca y presunta cocaína), dinero en efectivo, teléfonos celulares, entre otros elementos de interés para la investigación”.

El operativo contó con la participación de unidades especializadas, ya que “este certero resultado se llevó a cabo en conjunto con unidades de la Dirección Antinarcóticos y de la Tercera Brigada Panamá Este de Senafront”, reforzando la coordinación interinstitucional en la lucha contra el narcotráfico.

Los aprehendidos serán puestos a órdenes de las autoridades judiciales en las próximas horas para el desarrollo de las audiencias correspondientes ante un juez de garantías.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso en el combate a estos delitos, al señalar que “reafirma su rol determinante en la erradicación de flagelos como el microtráfico, narcotráfico y sus derivados; esto por medio de la acción penal, trabajando con ética y probidad”.