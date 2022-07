Gran Alianza por Panamá podría 'desconocer acuerdos' en mesa única de diálogo

Panamá/En medio de la discusión de diferentes temas relacionados con la canasta básica y el modelo económico que rige el país en la mesa única de diálogo, el sector productivo ha solicitado un espacio para participar, al considerar que se están poniendo sobre la mesa temas que involucran al sector productivo que no tiene representación.

Según Alicia Jiménez, de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura (Fedecamaras), el diálogo se ha convertido en un monólogo mediado por la Iglesia Católica, donde se toman decisiones sin la participación del sector productivo que también está involucrado.

Destacó que la mesa de diálogo era para consensuar puntos específicos, tal cual se informó al principio y que luego los demás actores podrían formar parte de ella, sin embargo, según Jiménez se ha pasado a discutir temas más profundos como el cambio del modelo económico, el cual debe hacerse en otro tipo de diálogo.

“La agenda era de tipo coyunturales, más no así estructural. En este momento nosotros sentimos también que la agenda es de tipo político y no estrictamente económico y esa es la preocupación que tienen todos los que conformamos la Gran Alianza por Panamá”, — Alicia Jiménez - Fedecamaras

Jiménez agregó que, no se oponen a discutir temas, pero consideran que como panameños se les está cuartando el derecho de participar en la mesa de diálogo. Aseguró que no han recibido respuestas sobre las solicitudes que han hecho, reiterando que hasta donde entendían en la primera fase de la mesa se consensuarían los puntos y la segunda era negociarlos, no obstante, se está avanzando en la toma de decisiones sin tomar en cuenta el resto de los pilares que “levantamos y sostenemos todo el sistema económico del país”.

Sobre los acuerdos en cuando al costo de la canasta básica, indicó que no podrían opinar porque no conocen el contexto en el cual se han consensuado los acuerdos. Además, dijo que podrían tomar la posición de desconocer los acuerdos logrados en la mesa, porque la metodología empleada es excluyente.

Mientras que, en cuanto al control de precios, Jiménez destacó que esta práctica en otros países ha generado un desabastecimiento, considerando que si es hacia allá a donde quieren llevar el país, la Gran Alianza por Panamá no quiere una realidad similar, por lo que insistirán en ser incluidos en la mesa.

Resaltó la importancia de la apertura de las calles a nivel nacional para que se pueda transitar libremente, y el retorno a las clases, debido a que ya los estudiantes están siendo muy afectados, sobre todo después de dos años de pandemia.