Más de 30 gremios de la industria se unen para formar la Gran Alianza Nacional por Panamá

Gremios, sindicatos y organizaciones empresariales de varios sectores de la industria anunciaron la conformación de la Gran Alianza Nacional por Panamá con el fin de tener representación en la mesa única del diálogo.

A raíz de la crisis actual que vive el país y la necesidad de que todos los sectores productivos tengan participación en las negociaciones que mantiene el Ejecutivo con la mesa única del diálogo, estas organizaciones y sindicatos han decidido unirse a los gremios de productores agropecuarios, agroindustrias y organizaciones afines, para así formar una gran alianza nacional que vele por los derechos de estos sectores.

En su comunicado, los agremiados afirman que ven con profunda preocupación que el diálogo entre las organizaciones sentadas en la mesa no representa a todos los actores del país, "dando la impresión de que se trata de un monólogo con agendas ideológicas que no buscan la solución de los problemas reales de la población, si no imponernos a todos sus ideas, sin tomarnos en cuenta".

Por tal motivo, solicitan al gobierno ampliar la participación en la mesa para que exista un verdadero diálogo nacional con la contribución de todos los sectores involucrados en el desarrollo del país en busca de las mejores estrategias y soluciones para salir de la crisis actual.

Ingrese AQUÍ para ver el comunicado

Asociaciones firmantes:

Asociación China de Panamá

Asociación China de Panamá Oeste

Asociación de Centros Educativos Unidos de Panamá (ACEUPA)

Asociación de Colegios Particulares de Panamá Norte (ACOPAN)

Asociación de Comunidades Productoras de Tierras Altas

Asociación de Ebanistas de Azuero

Asociación de Padres de Familia Colegio Rodolfo Chiari

Asociación de Pescadores de Azuero

Asociación De Porcicultores Unidos De Panama (Apup)

Asociación De Productores De Ganado Lechero

Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (ANAVIP)

Asociación Nacional de Escuelas Laborales, Preescolares Particulares de Panamá (Anelprep)

Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN)

Capítulo de Panamá Asociación Nacional de Procesadores de Leche (ANAPROLE)

Cámara China Panameña de Comercio e Industrias Central de Lecherías Asociadas de Panamá (CLAP)

Cooperativa La buena fe familiar (cooperativa de porcicultores)

Organización Nacional Agropecuaria

Sociedad China CHACK KAI de La Chorrera

Unión Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (UNPYME)

Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (FEDECAMARAS):