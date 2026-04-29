Grupo Banco Mundial impulsa modernización del catastro en Panamá con financiamiento de $60 millones

Se estima que la ejecución del programa generará alrededor de 1,200 empleos directos durante su implementación, vinculados a la modernización catastral.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Directorio Ejecutivo del Grupo Banco Mundial aprobó un financiamiento de hasta US$60 millones para apoyar a Panamá en la transformación de su sistema catastral, con el objetivo de modernizar la gestión de la tierra, mejorar el acceso a los servicios de propiedad y fortalecer el clima de inversión en el país.

El apoyo forma parte del Programa de Transformación del Catastro de Panamá por Resultados, una iniciativa que permitirá desarrollar un sistema nacional de catastro multipropósito, moderno e integrado. Este sistema reunirá información sobre terrenos y propiedades en una plataforma digital única, actualizada y accesible para ciudadanos, municipios y entidades públicas.

Actualmente, solo cerca del 36% del territorio nacional cuenta con información catastral, en muchos casos desactualizada, mientras que apenas el 19% de las propiedades está titulada, principalmente en áreas urbanas. Con este programa, se busca mejorar el acceso a los servicios catastrales y de tenencia de la tierra, reducir los tiempos de trámites de propiedad y fortalecer la seguridad jurídica sobre el uso del suelo.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destacó la importancia de esta iniciativa para la gestión pública. “La modernización del catastro nacional es una pieza clave para fortalecer la gestión del Estado y avanzar hacia un sistema más transparente y ordenado”, señaló. Agregó que el programa permitirá contar con información confiable, mejorar la valoración de los bienes y fortalecer las finanzas públicas de forma equitativa.

Por su parte, el director de División del Banco Mundial, Juan Pablo Uribe, subrayó el impacto social del proyecto. “Para muchas personas, no tener un título de propiedad significa vivir con inseguridad y sin acceso a oportunidades. Este programa facilitará el acceso a servicios de tierras confiables”, afirmó. Además, indicó que un sistema más robusto “crea mejores condiciones para la inversión y la generación de empleo en las comunidades”.

Se estima que la ejecución del programa generará alrededor de 1,200 empleos directos durante su implementación, vinculados a la modernización catastral. Asimismo, tendrá un impacto indirecto en el sector privado y en los tenedores de tierras, al mejorar el acceso al crédito, la planificación territorial y la inversión productiva.

El proyecto será ejecutado bajo la modalidad de Programa por Resultados (PforR), lo que significa que los desembolsos estarán condicionados al cumplimiento de metas específicas, como la mejora en los servicios catastrales, la reducción de tiempos de trámite y la ampliación del acceso a información confiable sobre tierras.

Esta operación forma parte de un programa más amplio de modernización del catastro nacional multipropósito, valorado en US$95.15 millones, que combina recursos del Banco Mundial y del Gobierno de Panamá, y será implementado por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati).