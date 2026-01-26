Guararé permanecerá más de 50 horas sin agua por inicio de desinfección de tuberías

De acuerdo con la entidad, la población no debe abrir los grifos ni utilizar el agua que sale de estos hasta el miércoles 28 de enero a las 6:00 p.m., debido a la alta concentración de cloro presente en la red de distribución, producto del proceso de limpieza.

Guararé, Los Santos/El distrito de Guararé, en la provincia de Los Santos, permanecerá más de 50 horas sin agua potable, como parte de un proceso de desinfección de tuberías que adelanta el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), en conjunto con la empresa encargada de estas labores.

De acuerdo con la entidad, la población no debe abrir los grifos ni utilizar el agua que sale de estos hasta el miércoles 28 de enero a las 6:00 p.m., debido a la alta concentración de cloro presente en la red de distribución, producto del proceso de limpieza.

Las autoridades reiteraron que el agua con solución desinfectante no debe ser manipulada ni utilizada para ningún fin doméstico, incluyendo consumo, aseo personal o limpieza del hogar, hasta que finalice el periodo de contacto del químico en las tuberías.

Te podría interesar: Nuevo grupo de diputados panameños realizará viaje a Taiwán

La institución también informó que esta medida afecta parcialmente al distrito de Las Tablas, dado que gran parte del caudal disponible está siendo destinado a la red de distribución de Guararé, lo que podría generar interrupciones temporales del suministro en algunos sectores.

Este operativo forma parte de un plan de desinfección preventiva, implementado tras detectarse contaminación en algunos ríos de la región de Azuero, con el objetivo de garantizar la seguridad y calidad del agua potable que llega a la población.

Una vez culminado el proceso, las autoridades recomendaron a la población abrir los grifos durante al menos 30 minutos, a fin de purgar la red antes de retomar el uso habitual del servicio.

Con información de Eduardo Javier Vega