Habilitan espacio de atención terapéutica para menores víctimas de violencia sexual

El espacio está concebido para ofrecer atención especializada en un entorno seguro.

Ciudad de Panamá, Panamá/Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual contarán con un salón de terapias para recibir atención especializada, acompañamiento profesional y apoyo en sus procesos de recuperación, en un entorno que proteja su privacidad y dignidad.

El espacio fue inaugurado como parte de una iniciativa de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (Conapredes). La Procuraduría General de la Nación destinó recursos para su habilitación, mientras que la Defensoría del Pueblo y autoridades judiciales participaron en el acto.

El objetivo es ofrecer condiciones adecuadas para que las víctimas puedan expresar sus emociones y recibir atención psicológica con respeto, protección y sin revictimización.

Coordinación para atender a las víctimas

En la inauguración estuvieron la defensora del Pueblo, Angela Russo; la directora general de la Senniaf, Lilibeth Cárdenas; la procuradora general de la Nación encargada, Anilú Batista Corro, y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, Efrén Tello.

Cárdenas explicó que el salón fue concebido para brindar atención especializada en un entorno seguro, con acompañamiento basado en el respeto, la protección y la dignidad de cada niño, niña y adolescente.

Batista manifestó que la prevención y atención de la explotación sexual requiere instituciones fortalecidas, personal capacitado, herramientas adecuadas y espacios que permitan atender a las víctimas con privacidad.

Por su parte, la Defensoría planteó la necesidad de una respuesta interinstitucional oportuna, con enfoque de derechos, respeto al interés superior del niño y acceso a la justicia sin revictimización.

El salón forma parte de un proyecto para fortalecer las capacidades de la Senniaf en la atención de menores en situación de movilidad humana en zonas fronterizas y víctimas de violencia sexual en Darién, Chiriquí, Veraguas y Panamá.

Las denuncias por delitos sexuales en 2026

Como referencia sobre la afectación a la niñez, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, señaló en septiembre, al presentar las cifras de enero a agosto, que el 78% de las víctimas de delitos sexuales eran menores de edad, con mayor concentración entre los 15 y 17 años. Ese porcentaje corresponde al balance divulgado entonces y no debe aplicarse automáticamente al total de septiembre.

El informe más reciente publicado por el Ministerio Público, con corte al 30 de septiembre de 2026, registra 5,186 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, frente a 4,679 durante el mismo período de 2025: un aumento del 11%.

Ese total incluye denuncias relacionadas con víctimas de distintas edades. El informe no presenta un desglose que permita establecer el número exacto de menores afectados.

Entre las categorías referidas expresamente a personas menores de edad, el documento detalla:

1,956 denuncias por acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18.

por acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18. 291 por corrupción de personas menores de edad.

por corrupción de personas menores de edad. 70 por pornografía infantil.

por pornografía infantil. 27 por posesión de pornografía infantil.

por posesión de pornografía infantil. 8 por relaciones sexuales remuneradas con personas mayores de 14 años y menores de 18.

por relaciones sexuales remuneradas con personas mayores de 14 años y menores de 18. 1 por actos de exhibicionismo obsceno o pornográficos con menores de edad.

por actos de exhibicionismo obsceno o pornográficos con menores de edad. 7 por exhibición de materiales pornográficos a menores de edad, personas incapaces o con discapacidad.

Estas cifras corresponden a denuncias, no a un conteo individual de víctimas, y son preliminares, por lo que pueden variar durante las investigaciones, según el informe oficial del Ministerio Público.