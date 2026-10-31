Habilitan espacio de atención terapéutica para menores víctimas de violencia sexual
El espacio está concebido para ofrecer atención especializada en un entorno seguro.
Ciudad de Panamá, Panamá/Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual contarán con un salón de terapias para recibir atención especializada, acompañamiento profesional y apoyo en sus procesos de recuperación, en un entorno que proteja su privacidad y dignidad.
El espacio fue inaugurado como parte de una iniciativa de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (Conapredes). La Procuraduría General de la Nación destinó recursos para su habilitación, mientras que la Defensoría del Pueblo y autoridades judiciales participaron en el acto.
El objetivo es ofrecer condiciones adecuadas para que las víctimas puedan expresar sus emociones y recibir atención psicológica con respeto, protección y sin revictimización.
Coordinación para atender a las víctimas
En la inauguración estuvieron la defensora del Pueblo, Angela Russo; la directora general de la Senniaf, Lilibeth Cárdenas; la procuradora general de la Nación encargada, Anilú Batista Corro, y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, Efrén Tello.
Cárdenas explicó que el salón fue concebido para brindar atención especializada en un entorno seguro, con acompañamiento basado en el respeto, la protección y la dignidad de cada niño, niña y adolescente.
Batista manifestó que la prevención y atención de la explotación sexual requiere instituciones fortalecidas, personal capacitado, herramientas adecuadas y espacios que permitan atender a las víctimas con privacidad.
Por su parte, la Defensoría planteó la necesidad de una respuesta interinstitucional oportuna, con enfoque de derechos, respeto al interés superior del niño y acceso a la justicia sin revictimización.
El salón forma parte de un proyecto para fortalecer las capacidades de la Senniaf en la atención de menores en situación de movilidad humana en zonas fronterizas y víctimas de violencia sexual en Darién, Chiriquí, Veraguas y Panamá.
Las denuncias por delitos sexuales en 2026
Como referencia sobre la afectación a la niñez, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, señaló en septiembre, al presentar las cifras de enero a agosto, que el 78% de las víctimas de delitos sexuales eran menores de edad, con mayor concentración entre los 15 y 17 años. Ese porcentaje corresponde al balance divulgado entonces y no debe aplicarse automáticamente al total de septiembre.
Puede leer: Delitos sexuales en Panamá: Aumentan las denuncias y menores de 18 años representan el 78% de las víctimas
El informe más reciente publicado por el Ministerio Público, con corte al 30 de septiembre de 2026, registra 5,186 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, frente a 4,679 durante el mismo período de 2025: un aumento del 11%.
Ese total incluye denuncias relacionadas con víctimas de distintas edades. El informe no presenta un desglose que permita establecer el número exacto de menores afectados.
Entre las categorías referidas expresamente a personas menores de edad, el documento detalla:
- 1,956 denuncias por acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18.
- 291 por corrupción de personas menores de edad.
- 70 por pornografía infantil.
- 27 por posesión de pornografía infantil.
- 8 por relaciones sexuales remuneradas con personas mayores de 14 años y menores de 18.
- 1 por actos de exhibicionismo obsceno o pornográficos con menores de edad.
- 7 por exhibición de materiales pornográficos a menores de edad, personas incapaces o con discapacidad.
Estas cifras corresponden a denuncias, no a un conteo individual de víctimas, y son preliminares, por lo que pueden variar durante las investigaciones, según el informe oficial del Ministerio Público.