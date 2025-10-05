'Un hecho histórico': Panamá felicita a Sanae Takaichi, primera mujer en convertirse en Primera Ministra de Japón

El Gobierno Nacional destacó que la elección de Sanae es un hecho histórico y motivo de orgullo para todas las mujeres

El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, felicitó a Sanae Takaichi tras su elección como líder del Partido Liberal Democrático de Japón y su próxima designación como la primera mujer en ocupar el cargo de Primera Ministra de Japón, un hecho calificado como histórico y de gran orgullo para las mujeres.

El comunicado oficial destaca que el ascenso de Takaichi al más alto cargo político de su país simboliza perseverancia, preparación y liderazgo femenino, valores que pueden guiar a una nación con visión, sensibilidad y fortaleza.

La Cancillería subrayó que la capacidad y determinación de Takaichi para abrirse paso en un entorno tradicionalmente dominado por hombres constituye una inspiración para las generaciones presentes y futuras. “Ella demuestra que con esfuerzo, convicción y compromiso con la patria es posible superar todas las barreras”, señala el pronunciamiento.

Asimismo, Panamá expresa sus mejores deseos para que la nueva Primera Ministra enfrente esta etapa con sabiduría y fortaleza, gobernando con justicia, serenidad y propósito. El Gobierno panameño también resaltó que su liderazgo abre un nuevo capítulo de renovación, esperanza y equilibrio en la historia de Japón, además de fortalecer la amistad y cooperación entre ambos países.

“Que su valentía continúe inspirando a las mujeres y al pueblo de Japón y del mundo”, concluye el comunicado, extendiendo los éxitos a Takaichi como la primera mujer en alcanzar este alto honor.