Hospital Rafael Estévez suspende cirugías electivas por falta de respaldo eléctrico

El Hospital Dr. Rafael Estévez suspendió temporalmente la programación de cirugías electivas a partir de este lunes 2 de noviembre, debido a la falta de una planta de generación eléctrica de emergencia que garantice el respaldo energético de sus instalaciones, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

La decisión responde a medidas preventivas para garantizar la seguridad de los pacientes y las condiciones necesarias para el desarrollo de los procedimientos quirúrgicos.

¿Hasta cuándo estarán suspendidas las cirugías?

Según informó el centro hospitalario, la suspensión se mantendrá durante esta semana o hasta que se instalen plantas eléctricas portátiles que permitan garantizar el suministro y respaldo energético requerido en las áreas quirúrgicas.

El hospital aclaró que la atención de las urgencias quirúrgicas continuará durante este período. Se dará prioridad a los pacientes que requieran una intervención inmediata.

Restablecimiento de la programación

Las autoridades indicaron que, una vez se cuente con las condiciones eléctricas necesarias, se comunicará oportunamente el restablecimiento de la programación habitual.

La CSS solicitó la comprensión de los usuarios ante este ajuste temporal, calificado como una medida preventiva para proteger la vida y la salud de los pacientes.