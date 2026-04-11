Potabilizadora de Chilibre opera al 50% por falla eléctrica; Idaan en labores de recuperación
Ciudad de Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, opera al 50% de su capacidad debido a una incidencia eléctrica en una de sus estaciones de bombeo de agua tratada.
Especialistas de la institución ya se encuentran en sitio realizando el diagnóstico preliminar para identificar la causa de la falla y determinar los trabajos necesarios para restablecer la operación al 100% en el menor tiempo posible.
Ante la reducción en la capacidad de tratamiento, el Idaan hizo un llamado a la población para realizar un uso moderado del agua potable en sectores de la ciudad de Panamá y San Miguelito, con el fin de garantizar una distribución equitativa del recurso mientras se normaliza el servicio.
Idaan pide la comprensión de los usuarios y confirmó que mantendrá informada a la ciudadanía sobre los avances en las labores de reparación a través de sus canales oficiales de comunicación.