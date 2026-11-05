Robo de cable deja sin agua potable a residentes de Praderas de San Lorenzo, en Panamá Norte

Hasta el momento, no se ha informado cuánto tiempo permanecerá suspendido el servicio ni se ha establecido una fecha para su recuperación.

El suministro de agua potable permanece interrumpido en Praderas de San Lorenzo, corregimiento de Caimitillo, en Panamá Norte, debido a un acto de vandalismo registrado durante la madrugada de este jueves 5 de noviembre en la estación de bombeo que abastece a esta comunidad.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que personal del área de electromecánica acudió a inspeccionar las instalaciones y detectó que había sido sustraído un tramo de cable ubicado cerca de la caja del medidor. Esta situación afectó el funcionamiento de la estación de bombeo y provocó la suspensión temporal del servicio de agua potable para los residentes del sector.

Los técnicos realizaron una evaluación de las instalaciones para determinar las afectaciones. Sin embargo, el Idaan aclaró que la estación de bombeo todavía no ha sido formalmente traspasada por la empresa promotora a la institución, una situación que deberá considerarse al momento de determinar las acciones necesarias para atender el problema.

La entidad indicó que se encuentra evaluando los pasos que puede seguir para brindar apoyo y contribuir al restablecimiento del suministro. Hasta el momento, no se ha informado cuánto tiempo permanecerá suspendido el servicio ni se ha establecido una fecha para su recuperación.

El Idaan advirtió sobre las consecuencias que pueden generar para las comunidades estos actos de vandalismo. La institución señaló que los daños a este tipo de infraestructura comprometen la continuidad del servicio y pueden afectar las condiciones sanitarias de los residentes.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a proteger las estaciones de bombeo y otros equipos utilizados para garantizar el acceso al agua potable. Por ahora, los residentes de Praderas de San Lorenzo permanecen a la espera de una solución que permita restablecer el suministro.