La idea de Mulino de explorar el concepto de 'abrir y cerrar la mina' de cobre ¿Cuál sería el impacto?

Ciudad de Panamá/La posible exploración del concepto de abrir para cerrar la mina de cobre, mencionado por el presidente electo, José Raúl Mulino, en entrevista al medio colombiano W Radio, sin duda no ha caído en oídos sordos, principalmente de quienes se oponen a este tipo de minería a cielo abierto.

Y deja a la expectativa ¿Si el gobierno entrante tendría o no capital político para presentar la derogatoria a una ley que generó toda una explosión social en el país?

Para Harley Mitchell, abogado ambientalista, la posibilidad de que Mulino presente una derogatoria a la ley declarada inconstitucional, "simbolizaría un desgaste del capital político y su inmediato agotamiento".

No necesariamente la fórmula tendría que ser esa, porque la Constitución Política establece la concesión como la última manera de disponer de los recursos minerales, mientras el Estado puede explotar directamente a través de empresas públicas o mixtas. — Harley Mitchell - Abogado ambientalista

No obstante, a juicio de Mitchell el tema de la concesión administrativa y la Ley 407 pareciese muy difícil de remover, tomando en cuenta que las Naciones Unidas prohíben retrocesos en la gestión ambiental.

El Estado panameño no debe temer en utilizar la forma de justicia que tiene a mano para poder establecer su posición delante de First Quantum. Panamá tiene la sarten por el mango.. es el tigre en esta situación, afirmó Mitchell.

Mina en Donoso

La mina de cobre, ubicada en el distrito de Donoso, provincia de Colón y que abarca casi 13 mil hectáreas es considera la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica, y su operación catalogada "ilegal" fue la causa de la explosión social y protestas masivas de octubre y noviembre de 2023.

Panamá vivió una crisis por la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, crisis que llevó a la Corte Suprema de Justicia de Panamá a declarar “inconstitucional” el contrato que renovó la concesión de explotación de dicha mina.

"Abrir para cerrarla"

En su entrevista al medio colombiano W Radio, el mandatario electo, manifestó que “la crisis de la mina fue en gran medida causada por dos razones: el hastío nacional por la ausencia de Gobierno que hemos tenido en cinco años y el pésimo manejo que dio la empresa First Quantum con el Gobierno al problema. La mina está ahí, parada pero ahí está”.

Mulino fue preciso en decir que la mina "no se puede quedar así. Hay que explorar el concepto que he escuchado de ‘abrir para cerrarla. Lo que cuesta cerrar esa mina no lo puede pagar Panamá y no lo va a pagar nadie. Con lo mismo que se va generando de la mina, se va utilizando para irla cerrando paulatinamente. Son ideas en borrador. No he hablado de esto con nadie en campaña, más allá de dos o tres cafés con amigos”.

Lo que si dejo por sentado el jefe de Estado electo el pasado 5 de mayo, es que “ese contrato no puede volver a revivirse porque es inconstitucional. Soy consciente de que el problema está así. Pero que, sin afectar nuestro medio ambiente ni la tranquilidad de nuestro país, hay que enfrentarlo. Uno no puede ser tan irresponsable de dejar las cosas tiradas por ahí cuando el daño ecológico puede ser inmenso si no se atiende con urgencia”.