Ifarhu extiende hasta el 29 de mayo entrega de documentos para becas y apoyos económicos

La institución exhortó a los estudiantes y acudientes a mantenerse atentos a los cronogramas y fechas establecidos por cada sede regional, provincial y comarcal, con el objetivo de evitar inconvenientes y completar el proceso dentro del nuevo plazo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos informó que extendió hasta el próximo 29 de mayo el periodo para la entrega de documentos de los estudiantes preseleccionados en el Concurso General y el Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad.

La entidad detalló que la jornada de recepción de documentos culminó exitosamente a nivel nacional, alcanzando a un total de 131,697 estudiantes preseleccionados.

Sin embargo, el Ifarhu explicó que, tomando en consideración que muchos estudiantes y acudientes no lograron asistir en las fechas inicialmente establecidas, se decidió otorgar una prórroga para completar el trámite en todas las agencias provinciales, regionales y comarcales del país.

La medida busca brindar una nueva oportunidad a estudiantes de primaria, premedia, media y universidad que aún deben presentar la documentación requerida para formalizar el beneficio otorgado.

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La institución exhortó a los estudiantes y acudientes a mantenerse atentos a los cronogramas y fechas establecidos por cada sede regional, provincial y comarcal, con el objetivo de evitar inconvenientes y completar el proceso dentro del nuevo plazo.

El Ifarhu reiteró que la entrega de documentos es un paso indispensable para la formalización de los beneficios correspondientes a los programas de apoyo educativo que desarrolla la institución.