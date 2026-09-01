Impiden tránsito por Tocumen a venezolano presuntamente vinculado al Tren de Aragua

El ciudadano llegó en un vuelo procedente de Valencia, Venezuela, y pretendía continuar su viaje hacia Medellín , Colombia.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un ciudadano venezolano fue impedido de transitar por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que los controles de verificación detectaran su presunta vinculación con la organización criminal Tren de Aragua.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración, el extranjero también mantiene antecedentes penales en Estados Unidos por posesión y distribución de narcóticos.

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El ciudadano llegó en un vuelo procedente de Valencia, Venezuela, y pretendía continuar su viaje hacia Medellín, Colombia, mediante una conexión aérea.

Tras las verificaciones correspondientes, las autoridades impidieron su tránsito por Panamá y lo devolvieron a su país de origen, conforme a los procedimientos establecidos.

Migración señaló que mantiene de forma permanente los controles en los puertos de entrada y tránsito para prevenir el paso de personas vinculadas con actividades delictivas.