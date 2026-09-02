Incautan 290 paquetes con presunta droga en contenedor con destino a España

La carga fue ubicada en un buque que se encontraba en el fondeadero de la bahía de Panamá. La trazabilidad preliminar apunta a Ecuador como origen y Barcelona como destino final.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 290 paquetes con presunta droga fueron incautados por agentes de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, durante una operación de verificación de carga en un buque ubicado en el fondeadero de la bahía de Panamá.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la sustancia ilícita tendría como trazabilidad Ecuador, mientras que su destino final sería Barcelona, España.

El hallazgo se produjo como resultado de labores de inteligencia y verificación de la carga desarrolladas por unidades de la Dirección Nacional Antidrogas y la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas.

Los paquetes fueron ubicados dentro de un contenedor que formaba parte de la carga del buque.

Tras la incautación, los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar el tipo y peso de la sustancia, así como establecer responsabilidades por el traslado de la presunta droga.

Las autoridades mantienen las diligencias para determinar quiénes estarían vinculados con el envío y cómo fue introducida la sustancia en la cadena de transporte internacional.

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