Incendio en Río Abajo: Bomberos confirman muerte de un hombre en bodega de repuestos de autos

El hallazgo se produjo en la vía de salida de la estructura. "Aparentemente estaba tratando de salir la persona que se mantenía dentro de la estructura incendiada", explicó el capitán de los bomberos Roberto Méndez.

Ciudad de Panamá/Un hombre, de nacionalidad nicaragüense y de aproximadamente 52 años, fue encontrado muerto dentro de una bodega de repuestos de autos afectada por un incendio en el corregimiento de Río Abajo, en la ciudad de Panamá.

Roberto Méndez, capitán del Cuerpo de Bomberos de Panamá, confirmó que el cuerpo fue localizado alrededor de las 4:30 de la madrugada de este jueves 26 de marzo.

"Personal de rescate del Cuerpo de Bomberos hace la localización de la persona extraviada dentro de la estructura", manifestó Méndez.

El capitán Méndez indicó que la víctima era trabajador de la galera y que, según compañeros de labores, se encontraba en el interior cuando se desató el fuego la tarde del miércoles 25 de marzo.

El hallazgo se produjo en la vía de salida de la estructura. "Aparentemente estaba tratando de salir la persona que se mantenía dentro de la estructura incendiada", explicó Méndez.

Labores de extinción

Méndez señaló que la disponibilidad limitada de agua al inicio y el tipo de materiales almacenados dificultaron el control de las llamas.

"Al inicio fue la falta de agua; el caudal era mínimo y también el tipo de materiales que se mantienen dentro de la estructura. Encontramos llantas, todo tipo de materiales que llevan tiempo para hacer la labor de extinción", explicó el capitán de los bomberos.

Aunque el incendio fue controlado, los bomberos mantienen labores de sofocamiento de gases y vapores recalentados. Se estima que las operaciones concluirán alrededor del mediodía de este jueves.

Méndez informó que la avenida La Pulida permanece cerrada por las operaciones de alimentación de agua para los carros de extinción.

En cuanto a la vía España, se mantiene abierta, pero el capitán llamó a la precaución de los conductores. Se espera la llegada del Ministerio Público para iniciar las investigaciones y el levantamiento del cádaver.

Con información de Fabio Caballero.