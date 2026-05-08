Incertidumbre en Colón por futuro de la recolección de basura; contrato vence en 2027

El alcalde indicó que ha presentado en varias ocasiones una propuesta de empresa mixta para la gestión de los desechos ; sin embargo, no ha logrado los votos necesarios para su aprobación en el Concejo.

Colón, Colón/Una creciente incertidumbre se vive en el Concejo Municipal del distrito de Colón ante el futuro del servicio de recolección de desechos sólidos, debido a que el contrato de la empresa concesionaria vence en abril de 2027 y aún no existe consenso sobre su renovación o la apertura a una nueva licitación.

La empresa AguAseo, actual responsable del servicio, mantiene la concesión del distrito; sin embargo, el debate político entre el alcalde y los 15 representantes de corregimiento ha impedido llegar a un acuerdo sobre la continuidad del contrato, que podría extenderse entre 20 y 25 años más.

Sin consenso en el Concejo Municipal

El alcalde del distrito, Diógenes Galván, señaló que el Concejo enfrenta una fuerte división interna, donde un grupo de ediles estaría impulsando la renovación automática del contrato con la empresa actual.

“Diez ediles quieren decidir con AguAseo renovarle 20 o 25 años más de forma automática, un contrato de más de 240 millones de dólares a una empresa que ha incumplido”, afirmó Galván, quien cuestionó el desempeño del servicio de recolección en el distrito.

El alcalde también indicó que ha presentado en varias ocasiones una propuesta de empresa mixta para la gestión de los desechos; sin embargo, no ha logrado los votos necesarios para su aprobación en el Concejo.

Asimismo, aseguró que se están evaluando acciones legales y que actualmente se realiza un estudio técnico sobre el manejo de la basura con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

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Respuesta del Concejo Municipal

Por su parte, el presidente del Concejo, Hugo Castro, rechazó las declaraciones del alcalde y defendió la legalidad de las reuniones sostenidas con la empresa concesionaria.

“Nosotros queremos lo mejor para Colón. Las reuniones con AguAseo no son ilegales”, afirmó Castro, quien además explicó que se conformó una comisión integrada por representantes de los 15 corregimientos para evaluar las distintas opciones disponibles.

Sin posición oficial de la empresa

Este medio intentó obtener una versión de la empresa AguAseo sobre el proceso de renovación y las declaraciones emitidas por las autoridades locales; sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Mientras tanto, la decisión sobre el futuro del servicio de recolección de basura en Colón continúa sin definirse, en medio de tensiones políticas y cuestionamientos sobre la calidad del servicio en el distrito.

Con información de Néstor Delgado