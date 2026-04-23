Incluyen a condenada por asesinato de exgobernador de Coclé en lista para rebaja de pena

Las víctimas de este caso, familiares del exgobernador, han manifestado su rotunda oposición a la medida de rebaja de pena mediante una nota enviada al Ministerio de Gobierno.

Panamá/La publicación del listado de personas privadas de libertad que podrían recibir una rebaja de pena ha reavivado la atención sobre casos de alto perfil, entre ellos el asesinato del comunicador y exgobernador de Coclé, Darío Fernández.

En el listado divulgado por el Ministerio de Gobierno, que por primera vez alcanza a 1,187 privados de libertad, figura la abogada Mayra Evelia Hall Conte, condenada por su participación en este crimen ocurrido el 6 de noviembre de 2011 frente a la residencia de la víctima.

El caso generó gran impacto en su momento, luego que Fernández denunciara públicamente la existencia de una red criminal dedicada al robo de tierras, en la que, según las investigaciones, estaban vinculados, además de Hall; Joel Guerra, identificado como autor material, y Miguel Arner, quienes recibieron penas de 38 años, mientras que Julián Nouvet Conte fue condenado a 41 años y 3 meses por reincidencia.

En el mismo fallo, Hall Conte y Deshy Quirós Matal fueron condenados a 33 años de prisión, además de la prohibición de portar armas por cinco años una vez cumplida la pena principal.

La inclusión de Hall Conte en el listado se da en el marco de un proceso establecido por ley y tenían hasta ayer miércoles para oponerse, de a cuerdo al documento divulgado por el Ministerio de Gobierno.

Las víctimas de este caso, familiares del exgobernador de Coclé, han manifestado su rotunda oposición a la medida de rebaja de pena mediante una nota enviada al Ministerio de Gobierno.

La oposición no solo está basada en lo que califican como un ejemplo de la falta de certeza del castigo, sino que además señalan que la medida aplicada a la posible beneficiada con la rebaja no cumple con las normas, ya que no ha alcanzado las dos terceras partes de la pena. “Su condena es de 33 años, sobre un hecho por el cual está detenida desde hace menos de 13 años; además, sentimos que la justicia tiene una deuda con la familia, ya que el señalado como autor intelectual no ha sido ubicado, por lo tanto, la justicia no ha concluido en este caso”.

Cuestionan igualmente que, esta acción pueda estar enviando un mensaje equivocado. “Creemos en la resocialización y en la reinserción, pero estamos hablando de dos delitos graves”, sentenció la familia en su oposición.