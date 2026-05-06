Infanta Doña Elena de Borbón y Grecia participa en visita a programas infantiles en Panamá

Los proyectos, desarrollados en el Parque Omar , buscan combinar educación vial y deporte como herramientas de prevención, inclusión social y formación integral para la niñez y adolescencia en Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/La primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, encabezó una visita especial en el Parque Omar junto a directivos de la Fundación Mapfre y la infanta Doña Elena de Borbón y Grecia, directora de proyectos de la organización, para conocer el avance de dos iniciativas sociales dirigidas a niños y adolescentes en Panamá.

Durante el recorrido se evaluaron dos programas principales: el Parque Infantil de Educación Vial y la Escuela Sociodeportiva de la Fundación Real Madrid, ambos enfocados en la formación en valores, prevención y desarrollo social de menores.

La jornada incluyó una interacción directa con los niños participantes del programa de educación vial, donde se explicó la fase teórica del aprendizaje con apoyo de la Policía Nacional y posteriormente se observó la práctica en pista, donde los menores aplican conocimientos sobre señales de tránsito y comportamiento en la vía pública.

La primera dama destacó el objetivo de la visita y el alcance del proyecto. “Esta visita en honor de Doña Elena que nos venía a visitar... que es de parte de Fundación Mapfre... Venimos a enseñarles, junto al directivo y al embajador de España, cómo se está trabajando esta pista. Ella es la embajadora de esa fundación y queremos que vea cómo van los avances, cómo la policía... ayuda a los niños a aprender todo lo que tiene que ver con las señales de tránsito... hay un programa para las escuelas de lunes a viernes... y los fines de semana está abierto para todo el público en general”, señaló Cohen de Mulino.

Por su parte, la directora general de la Fundación Mapfre, Elvira Vega, resaltó la importancia de la educación vial desde edades tempranas como herramienta de prevención de accidentes.

“Es un proyecto en educación, educación en seguridad vial... que Fundación Mapfre lleva desarrollando más de 30 años en 29 países... y es primordial enseñar a los niños desde pequeños... cómo comportarse cuando están en la vía pública... y también para que ellos se lo puedan trasladar a sus papás y a sus mamás cuando van en el carro... para conseguir aproximarnos lo máximo posible a ese objetivo de cero víctimas en accidentes de tránsito”, explicó Vega.

La visita también incluyó un encuentro con los participantes de la Escuela Sociodeportiva de la Fundación Real Madrid, donde los niños compartieron actividades deportivas, recibieron balones y participaron en dinámicas orientadas al trabajo en equipo, disciplina y valores.

Las autoridades destacaron que ambos programas están dirigidos principalmente a niños en situación de riesgo social, aunque también están abiertos de forma gratuita a centros educativos y al público en general.

Los proyectos, desarrollados en el Parque Omar, buscan combinar educación vial y deporte como herramientas de prevención, inclusión social y formación integral para la niñez y adolescencia en Panamá.

La infanta Doña Elena es hermana del rey Felipe VI.

Con información de Yenny Caballero