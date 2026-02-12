¿Cómo activar la tarjeta estudiantil 2026? Estos son los pasos

El gerente de Movilidad de la empresa Sonda, Christopher Machazek, explicó los pasos que deben seguir los jóvenes para mantener activo el beneficio.

Panamá/El proceso de activación de las tarjetas estudiantiles para el periodo 2026 ya está en marcha. Desde este lunes 9 de febrero, miles de estudiantes pueden actualizar su beneficio, que les permite realizar un viaje de ida y uno de regreso diariamente, en un horario comprendido entre las 5:30 de la mañana y las 8:30 de la noche.

El gerente de Movilidad de la empresa Sonda, Christopher Machazek, explicó los pasos que deben seguir los jóvenes para mantener activo el beneficio.

“Lo que tienen que hacer los estudiantes que ya tienen la tarjeta actualmente es acercarse a los centros de atención especializados en horario de lunes a sábado de 5:30 a 8:30 con su tarjeta, fotocopia de su cédula juvenil y listo”, detalló.

El trámite, según indicó, es sencillo y rápido. “Y solamente con ese proceso podemos actualizar entonces la tarjeta de beneficio escolar”, agregó.

Los centros habilitados para realizar la actualización están ubicados en puntos estratégicos de la red. Los estudiantes pueden acudir a las estaciones de Albrook, 5 de Mayo, Iglesia del Carmen, San Miguelito, Los Andes, San Isidro, Corredor Sur y Nuevo Tocumen, dentro del horario establecido.

Machazek recordó que el beneficio no se limita únicamente al Metro de Panamá. “Esta tarjeta estudiantil no solo la pueden utilizar aquí en el metro de Panamá, sino también la pueden utilizar con los buses de MiBus”, señaló, ampliando así el alcance del subsidio en el sistema de transporte público.

Entre las estaciones con mayor afluencia estudiantil destaca la de San Miguelito, donde a diario convergen jóvenes de distintos centros educativos que utilizan el servicio para trasladarse a sus clases.

Con el inicio del proceso, las autoridades reiteran el llamado a los estudiantes a actualizar su tarjeta con anticipación para evitar contratiempos en sus desplazamientos durante el nuevo periodo escolar.

Con información de Yami Rivas.