Debate de contrato minero sigue en La Pintada, tras momentos de tensión

La Pintada-Provincia de Coclé/Un momento tenso se vivió durante el proceso de participación ciudadana que se realiza en La Pintada, provincia de Coclé, lo que provocó la suspensión momentánea de la reunión, por parte de los diputados de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, que discuten el nuevo contrato entre Minera Panamá y el Estado.

Los ánimos se caldearon debido a que 10 de los participantes que habían hablado lo hicieron a favor del contrato minero, lo que causó que miembros de agrupaciones presentes reclamaran.

El presidente de la comisión, Roberto Ábrego, indicó que no puede haber estrategias cuando la indisciplina y el irrespeto se toma la reunión.

Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, señaló que siempre se llama a la cordura y la calma: "Evidentemente hemos tenido varios días de exposición de opiniones a favor y en contra, pero no podemos permitir que un grupo minúsculo que no es residente del área y que no representa a la comunidad trate de secuestrar el evento, que la Comisión de Comercio ha hecho democráticamente".

El diputado Juan Diego Vásquez, parte de la comisión, señaló igualmente, que existe un nivel de incomodidad que es normal por parte de algunas agrupaciones que han querido participar y no se les ha dado un orden. "Como ha pasado antes, el manejo de quién iba a hablar y cuándo no ha sido mejor, las listas debieron ser balanceadas".

En esta nueva consulta, se encuentran 8 de los diputados que conforman la comisión, los cuales escucharán los planteamientos al menos 20 residentes del lugar que se apuntaron para dar a conocer su opinión sobre el nuevo proyecto de contrato minero.

Relacionado Más de 100 personas han hecho presencia en debate por contrato minero en la Asamblea

Recordemos que luego de la participación ciudadana en la Asamblea, la Comisión de Comercio se trasladó primeramente a la provincia de Colón, el lunes pasado donde pobladores de Miguel De La Borda, en el distrito de Donoso, expusieron sus opiniones acerca del tema, posteriormente, el miércoles se movilizaron a Coclesito.

Como ha sido la tónica, miembros de distintas organizaciones se mantienen en sitio y realizaron algunas manifestaciones en rechazo al debate.

Con información de María De Gracia