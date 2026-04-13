Inician trabajos de rehabilitación vial en Cuatro Altos, en Colón

Las labores contemplan la demolición y remoción del material deteriorado, seguida de la reposición con concreto de alta resistencia.

Cuatro Altos, Colón/Como parte del Plan de Rehabilitación de la Red Vial que se desarrolla a nivel nacional, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició trabajos en el sector de Cuatro Altos, en la provincia de Colón, con el objetivo de mejorar las condiciones de la infraestructura, fortalecer la conectividad y garantizar una circulación más segura y eficiente.

Las labores contemplan la demolición y remoción del material deteriorado, seguida de la reposición con concreto de alta resistencia. Asimismo, se ejecutarán trabajos de perfilado y la colocación de carpeta asfáltica para optimizar la calidad de la vía.

De acuerdo con la entidad, en esta primera fase se intervendrá el carril interno de la rotonda de Cuatro Altos, mientras que el carril externo permanecerá habilitado para asegurar la continuidad del flujo vehicular en este importante punto de tránsito.

El proyecto tiene una duración estimada de cuatro meses y beneficiará a miles de conductores que circulan diariamente por esta zona estratégica de la provincia.

Durante la ejecución de los trabajos, se contará con el respaldo de unidades de la Policía de Tránsito y de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), quienes estarán a cargo de coordinar y regular la circulación vehicular, con el fin de minimizar las afectaciones y mantener el orden en el área.