Innovation Day Panamá 2026 reunió a líderes y expertos para trazar la ruta del futuro digital del país

Expertos coincidieron en que la seguridad de los datos, la formación de talento especializado y la modernización de los marcos regulatorios son elementos clave para la competitividad del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/La capital panameña fue escenario del Innovation Day Panamá 2026, un espacio estratégico organizado por Ericsson y Forbes Centroamérica, que reunió este 6 de mayo a representantes del sector público, privado y organismos internacionales para debatir sobre el futuro de la transformación digital en la región.

El encuentro se centró en temas clave como inteligencia artificial, conectividad avanzada, ciudades inteligentes, sostenibilidad y marcos regulatorios, en un contexto donde Panamá busca consolidarse como un hub digital en América Latina.

De acuerdo con datos de la consultora IDC Latinoamérica, el 75% de las empresas en Panamá ya ha migrado a servicios en la nube, y se proyecta una mayor adopción de tecnologías como Internet de las Cosas (IoT) y redes 5G en los próximos años.

IA, conectividad y gobernanza: ejes del debate

Durante la apertura del evento, voceros de Forbes Centroamérica destacaron que la transformación digital no solo implica tecnología, sino también impacto humano, sostenibilidad y productividad.

“Cuando hablamos de inteligencia artificial, conectividad, ciudades inteligentes y transformación digital, hablamos también de ecosistemas humanos”, señaló la directora editorial regional, quien enfatizó la necesidad de integrar educación, innovación y desarrollo económico.

En el marco del foro, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se refirió al proyecto de ley de sustancia económica que será discutido en la Asamblea Nacional.

Chapman explicó que la iniciativa busca reducir costos operativos y “fricción financiera” para las empresas multinacionales que operan en Panamá.

“Cada vez que realizan una operación financiera con su país de origen, tienen costos adicionales, procesos que incrementan el tiempo y encarecen la inversión”, señaló el ministro.

Tecnología con enfoque en desarrollo y regulación

El evento también contó con la participación de autoridades como la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), que destacaron la importancia de fortalecer la infraestructura digital del país y avanzar hacia una gobernanza tecnológica más sólida.

En uno de los paneles, el administrador de la AIG, Adolfo Fábrega, subrayó la necesidad de una mayor articulación entre el Estado y la empresa privada.

“La empresa privada es un habilitador, un socio estratégico. Debe existir armonía para impulsar la innovación”, afirmó.

Por su parte, representantes de Senacyt advirtieron sobre la importancia de establecer marcos regulatorios claros para la inteligencia artificial, así como mecanismos de auditoría tecnológica para garantizar transparencia y seguridad.

Riesgos, talento y soberanía tecnológica

El foro también abordó los desafíos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial. Expertos coincidieron en que la seguridad de los datos, la formación de talento especializado y la modernización de los marcos regulatorios son elementos clave para la competitividad del país.

Desde Ericsson, su vicepresidente para Latinoamérica, Sobaan Kazi, señaló que los gobiernos deben priorizar la calidad de la conectividad, la seguridad digital y la expansión de la infraestructura tecnológica.

Asimismo, se destacó que la soberanía tecnológica y la educación digital son fundamentales para el desarrollo sostenible, en un contexto donde la inteligencia artificial ya está transformando sectores como salud, logística, educación y gobierno.

Panamá avanza hacia una estrategia nacional de IA

En el cierre del encuentro se recordó que Panamá ya inició en 2025 la construcción de su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Panamá, impulsada por Senacyt, con el objetivo de posicionar al país como referente regional en la adopción ética y competitiva de esta tecnología.

En un entorno global donde la innovación define la competitividad económica, los participantes coincidieron en que espacios como Innovation Day 2026 son clave para alinear políticas públicas, inversión privada y desarrollo tecnológico.

El desafío para Panamá, concluyeron los expertos, será traducir estas discusiones en acciones concretas que consoliden su posición como hub digital de la región.