¡Por insalubres! Minsa cierra panadería en San Miguelito

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) cerró de manera temporal una panadería ubicada en el corregimiento de Rufina Alfaro en el sector de San Antonio del distrito de San Miguelito.

La decisión fue tomada luego de que funcionarios realizaran un ‘operativo sorpresa’ y descubrieran que el comercio estaba incumpliendo con las medidas higiénicas sanitarias que establece la ley para los comercios que se dedican a la manipulación y venta de alimentos.

Las operaciones de la panadería representaban un peligro para la salud humana por lo que se procedió a la destrucción inmediata de los productos decomisados.

Irregularidades encontradas en el establecimiento

En el lugar, se encontraban trabajadores que no contaban con la indumentaria apropiada, el local no contaba con licencia sanitaria para laborar, los manipuladores de alimentos no tenían carné de salud blanco, dependientes estaban en chancletas, indumentaria inadecuada, presencia de prendas (collares, aretes), productos sin registro sanitario, congelador con productos expuestos y envases inadecuados, trampa de grasas sucias, envases de molde con suciedad, pisos sucios grasoso, entre otras anomalías.

La directora de la Región de Salud de San Miguelito, Yaritzel Ríos, indicó que la manipulación inadecuada de los alimentos puede provocar enfermedades que transmiten a través de los alimentos como diarreas, vómitos e intoxicaciones.