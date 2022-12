Insatisfacción en agroferia del Municipio de Panamá

Decenas de personas que se acercaron a la naviferia que se realizó este martes 13 de diciembre, en el Edificio Hatillo del Municipio de Panamá quedaron insatisfechas por la organización de las filas que tuvieron que formar para adquirir los productos.

Los asistentes aseguraron que había tres filas, una para los funcionarios del Municipio, otra de colados y otra de quienes habían llegado desde las 5:00 a.m. para poder adquirir el producto más preciado, el arroz.

Indicaron que no se hizo una buena organización del evento, los boletos no se entregaron en orden y la venta del arroz inició a las 9:00 a.m.

Manifiestan que estas ferias son buenas para aquellos que no están bien económicamente y pueden adquirir alimentos más baratos, pero se necesita una mejor organización.

Las 20 libras de arroz se vendieron a 5.00 dólares, además había otros productos a precios económicos. Además, se estarán haciendo otras ferias en otros puntos de la provincia de Panamá.

Información de Fabio Caballero.