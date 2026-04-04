Impulsan programa de inseminación artificial para mejorar la genética del ganado chiricano

La implementación de esta tecnología busca fortalecer la producción ganadera nacional , especialmente entre pequeños productores que buscan mejorar la calidad y competitividad de sus animales.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) realizó una jornada de actualización dirigida a pequeños productores que forman parte de los núcleos de inseminación artificial en la provincia de Chiriquí, como parte de las estrategias para mejorar la genética del ganado y aumentar la productividad ganadera.

La actividad se desarrolló en la sede regional del MIDA y estuvo enfocada en reforzar los protocolos de inseminación artificial en ganado bovino, con el objetivo de que los productores obtengan mayores beneficios en sus explotaciones pecuarias.

Según explicó el doctor Emanuel Rodríguez, de la Dirección Nacional de Ganadería, ente ejecutor del programa, la iniciativa busca que los productores cumplan con los procesos establecidos para optimizar el mejoramiento genético del ganado.

“La finalidad es que los productores cumplan con el proceso y los protocolos planteados, para que obtengan mayores beneficios en su explotación ganadera”, indicó.

Distribuyen nitrógeno líquido para núcleos ganaderos

Durante la jornada, el MIDA realizó la dotación de nitrógeno líquido, insumo fundamental para conservar las pajillas con semen de sementales de alta genética, utilizadas en la inseminación artificial.

Los núcleos beneficiados pertenecen a los distritos de:

Barú

Boquerón

Bugaba

David

Dolega

San Lorenzo

Renacimiento

El director regional del MIDA en Chiriquí, Jeyson Ortega, explicó que esta iniciativa responde a la dinámica impulsada por el ministro Roberto Linares, orientada a fortalecer la ejecución de programas de inseminación artificial y aumentar el rendimiento del hato ganadero.

Ortega destacó que la tecnología de inseminación artificial permite mejorar la genética bovina de forma más eficiente que la monta natural, aunque requiere coordinación entre los productores y el personal técnico en las fincas.

Actualmente, en Chiriquí, los técnicos de la coordinación regional de ganadería trabajan con 13 núcleos de inseminación artificial, que forman parte del programa de mejoramiento genético impulsado por el MIDA.

¿Cómo funciona la inseminación artificial en el ganado?

La inseminación artificial en ganado bovino es un proceso que consiste en introducir semen de toros con alta genética en las vacas, sin necesidad de la monta natural. Este procedimiento se realiza cuando la hembra se encuentra en celo y requiere personal capacitado y condiciones adecuadas.

El proceso incluye:

Selección genética del semental

Conservación del semen en nitrógeno líquido

Detección del celo en las vacas

Aplicación del semen mediante técnica especializada

Seguimiento reproductivo del animal

Beneficios de la inseminación artificial en el ganado

Entre los principales beneficios de la inseminación artificial bovina destacan: