Interpol Panamá captura a ciudadano mexicano requerido por EEUU por tráfico de drogas y lavado de dinero

El detenido llegó a Panamá procedente de un vuelo desde México y es requerido por las autoridades de los Estados Unidos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Oficina Central Nacional de Interpol Panamá informó sobre la aprehensión de un ciudadano mexicano en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, quien contaba con una orden de detención emitida por la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales del Ministerio Público.

El detenido llegó a Panamá procedente de un vuelo desde México y es requerido por las autoridades de los Estados Unidos, específicamente por el Tribunal del Distrito Este de Michigan, por presunta participación en tráfico de drogas y lavado de dinero, delitos que estarían vinculados al Clan del Golfo, según los informes oficiales.

La Policía Nacional de Panamá reiteró su compromiso con la cooperación policial internacional y con el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado panameño en la lucha contra la criminalidad transnacional organizada.

El caso refuerza la colaboración de Panamá con organismos internacionales en la prevención y persecución del crimen organizado que opera a nivel regional y global.