Suzanne Sáez asume como gerente educativa encargada del ITSE

Ciudad de Panamá/Suzanne Sáez asume las funciones de Gerente Educativa Encargada del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), informó en sus redes sociales la entidad educativa.

"Con amplia experiencia en educación superior y un firme compromiso con la calidad académica, Suzanne Sáez aportará liderazgo para fortalecer nuestra comunidad académica y los procesos que permiten al ITSE seguir formando el talento que el país necesita", expresó en sus redes sociales el ITSE.

Sáez asume el cargo tras la salida de Milena Gómez, quien presentó su renuncia irrevocable al cargo de gerente educativa del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), posición que ocupaba desde 2021 y tras haber ganado un concurso público de méritos y cuyo mandato había sido extendido originalmente hasta el año 2029.

Nota relacionada: Milena Gómez renuncia al cargo de gerente educativa del ITSE

En su carta de renuncia, dirigida al Consejo Directivo, Milena Gómez detalló que su decisión es el resultado de una serie de eventos que han afectado la seguridad jurídica y la autonomía de la institución.

Según la misiva, la situación crítica comenzó en octubre de 2025 con "escenarios de tensión", seguidos por la imposición de vacaciones forzadas y una "separación de hecho" ratificada por el Consejo el año pasado.⁣

ITSE confirma la renuncia

El ITSE confirmó que la Dra. Milena Gómez presentó formalmente su carta de renuncia al cargo de Gerente Educativa.

La entidad indicó que "durante su gestión, la Dra. Gómez lideró una etapa relevante en el proceso de consolidación del ITSE como institución de educación superior técnica, contribuyendo al fortalecimiento del modelo de formación de ciclo corto y al desarrollo de una oferta académica alineada con las necesidades del sector productivo.

El ITSE reconoció y agradeció el trabajo realizado por la Dra. Milena Gómez y su aporte al desarrollo institucional.