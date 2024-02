Comisión de Credenciales ratifica a Javier Caraballo como procurador general de la nación

Javier Caraballo fue ratificado por la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, tras responder a varios cuestionamientos de los diputados, como parte del proceso de ratificación para Procurador General de la Nación.

Caraballo, que ya tiene tres años ejerciendo el cargo como interino, luego de que Eduardo Ulloa presentara su renuncia, finalmente recibió el beneplácito del Consejo de Gabinete que lo nombró Procurador, y ahora el de la Asamblea.

Roberto Ábrego, presidente de la Comisión de Credenciales, dijo que, tras escuchar las respuestas a los cuestionamientos hechos por los integrantes de las mismas, no tiene duda de que pueda ser ratificado de forma unánime por el pleno.

A Caraballo se le cuestionó por las investigaciones en el caso Senniaf, los auxilios económicos, y el caso de los albergues.

De igual manera, se le preguntó sobre la investigación por la desaparición de dosis de fentanilo de la Caja de Seguro Social, a lo que respondió que la entidad no tenía buen registro sobre la entrada y salida de este fármaco.

Tras ser ratificado como Procurador General de la Nación, Caraballo habló sobre el avance de varias investigaciones que han sido mediáticas, como el caso de la diputada juvenil, y la supuesta bebé intercambiada por una muñeca en Chiriquí.

También se refirió al cobro de multa a la empresa Odebrecht, explicando que es un poco difícil poder cobrarle por la no existencia de dinero, ya que, mientras no haya dinero, no se le puede aprehender nada.

Dijo desconocer si existen nuevas contrataciones a favor de la constructora, pero, en caso que, sea así, será más fácil poder aprehender los bienes.

Información de Luis Mendoza